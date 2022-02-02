Назван максимальный курс рубля до весны и возможный исторический обвал

Что ждет рубль в феврале и какие факторы будут определять его курс, рассказал "Российской газете" доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук:
- Геополитическая обстановка останется неоднозначной и будет подвержена высокой волатильности. Однако санкционная риторика в отношении России уже давно перестала быть новостью. Госдеп США впредь намерен не раскрывать содержание вводимых санкций заранее, чтобы Россия не смогла к ним подготовится. Реакция рынка на это довольно спокойная.
Поведение российской валюты в феврале будет определяться двумя группами факторов.
Первая группа, которая оказывает положительное влияние:
- Значительные золотовалютные резервы России величиной в 639,6 млрд долларов.
- Положительный внешнеторговый баланс, высокие мировые цены на металлы, удобрения, зерно.
- Цены на нефть на уровне 89 долларов за баррель. И, скорее всего, на ближайшем заседании ОПЕК+ сохранит объемы суточной добычи нефти;
- Планируемое Банком России повышение ключевой ставки до 9% на февральском заседании;
- Период уплаты налоговых платежей по НДС, налогу на прибыль, НДПИ и акцизов за январь этого года.
Вторая группа, которая оказывает негативное влияние:
- Продолжающаяся сложная эпидемическая обстановка, вызванная распространением нового штамма коронавируса в России, Европе и США;
- Объявленные ФРС намерения по сокращению объема выкупаемых активов и повышения ключевой ставки с марта текущего года;
- Падение доли иностранных инвесторов в ОФЗ. К 28 января она снизилась до 18,8 %;
- Новостные "шоки" от появления новых американских и европейских санкций. Россия может примет ответные меры против британского бизнеса, если Британия введет новые санкции.
Каким будет курс рубля в феврале
С учетом проведенного анализа, можно ожидать, что в случае снижения геополитических рисков курс доллара в феврале будет колебаться в диапазоне 75-77 рублей. Курс евро будет находиться в диапазоне 85-87 рублей.
В случае введения жестких санкций курс доллара может вырасти до 90 рублей за доллар и выше (максимально доллар рос в 2016 году до 86 рублей), а курс евро - до 100 рублей (повторение показателя 2014 года). Однако такой вариант развития событий мы считаем маловероятным.