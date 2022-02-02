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Рубрика: Общество

Названы самые частые нарушения в оказании медпомощи больным COVID-19

Текст: Ирина Невинная
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в России страховые медицинские компании проводят контроль качества помощи пациентам с COVID-19. Как проходят проверки и какие типичные нарушения выявляют эксперты, "Российской газете" рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Страховые компании привлекают к экспертизе мультидисциплинарную экспертную группу, состоящую из экспертов разных медицинских специальностей - инфекциониста, анестезиолога-реаниматолога, пульмонолога, кардиолога, терапевта или педиатра. Экспертная группа адресно разбирается в каждой ситуации. Самые частые и самые значимые нарушения - это неисполнение утвержденных Минздравом Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Ошибки происходят как на этапе диагностики, так и при лечении больного COVID-19.

Дефекты диагностики

Ненадлежащая диагностика и профилактика тромбоэмболических осложнений COVID-19 (нарушения при исследовании уровня ферритина, д-димера крови).

Ненадлежащая диагностика фоновой патологии: ИБС, сердечной недостаточности, сахарного диабета (нарушения при исследовании тропинина, ЛДГ, глюкозы крови).

Непроведение дифференциального диагноза при возникновении осложнений (отсутствие консультаций смежных специалистов).

Дефекты лечения

Нарушение курса лечения при назначении антикоагулянтов (неоправданно сокращенное время приема препаратов).

Нарушения при назначении антибиотиков (назначение их без клинических показаний).

Несвоевременное начало применения противовирусных препаратов или назначение лекарств, не соответствующих по степени тяжести схемам лечения.

Несвоевременное начало лечения системного воспалительного ответа (несоблюдение режима дозирования стероидных препаратов).

Несвоевременный перевод пациента на ИВЛ.

Дефекты преемственности

Нарушение сроков госпитализации в стационар пациентов, лечившихся амбулаторно на дому.

"Своевременное устранение медицинскими организациями нарушений, выявляемых экспертами страховой компании, означает эффективное управление качеством медицинской помощи. От того, как медицинская организация будет в дальнейшем исправлять нарушения качества, в большой степени будут определяться исходы пациентов с COVID-19: например, будет ли обеспечено полное выздоровление или возникнут осложнения в виде хронической органной недостаточности, - пояснили в ВСС. - Совместная работа медицинской организации и страховой компании - это гарантия соблюдения прав и интересов пациентов в сфере ОМС".

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