Новости

Олаф Шольц рассказал о запланированной встрече с Путиным 23:41
Философ Славой Жижек объяснил, почему Запад хочет запретить вещание RT 23:29
ЦСКА уступил "Анадолу Эфесу" в домашнем матче Евролиги 23:14
Макрон допустил возможность поездки в Россию в ближайшее время 23:10
Неканоническая ПЦУ на Украине наложила "санкции" на митрополита Филарета 22:46
В Минтруде уточнили, как выплата пособия беременным зависит от прописки 22:36
Овечкин заболел коронавирусом и не сыграет в Матче всех звезд НХЛ 22:25
Около 577 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:25
Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19 21:16
Специалисты предупредили о падении качества цемента 21:14
Чихание и ломота могут проявиться уже через два дня после заражения "омикроном" 21:14
Глава Роспотребнадзора: В России есть случаи более заразной линии "омикрона" 21:08
Комплексы "Ярс" Тейковской дивизии РВСН вышли на учение 21:03
МИД РФ заявил об ответных мерах в отношении СМИ Германии из-за ситуации с RT DE 20:39
Минпромторг сообщил о росте промышленности в России в 2021 году 20:29
Фрагмент "Поцелуя" Климта можно будет купить в виде NFT-токена 20:02
Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над "Виборгом" 19:50
"Газпром" подал в суд на польскую нефтегазовую компанию PGNiG 19:49
Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в Pais документов 19:45
Названы первые участники нового сезона шоу "Звезды в Африке" 19:45
Александр Масляков заболел коронавирусом 19:33
Эксперты Bloomberg: Страны Ближнего Востока не компенсируют российский газ для Европы 19:24
Суд продлил арест стрелявшему в столичном МФЦ Сергею Глазову 19:23
Прокуроры вскрыли хищения более 800 млн рублей при оборудовании "Сапсанов" интернетом 19:20
В Минске пояснили ситуацию с избирательными участками за рубежом 19:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 22:46
Рубрика: В мире

Неканоническая ПЦУ на Украине наложила "санкции" на митрополита Филарета

Текст: Елена Яковлева

Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) наложила "санкции" на главу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета, лишив сана всех назначенных им архиереев, такое решение было принято ею в среду, 2 февраля, во время заседания синода ПЦУ.

- На основании ранее принятых священным синодом решений было определено, что бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата преосвященный Филарет (Денисенко) является архиереем Православной церкви Украины на покое, которому <...> с июня 2019 года канонически запрещено совершать компетенции епархиального архиерея и предстоятеля церкви, в частности запрещено созывать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления, запрещено совершать рукоположение в любой священный сан", - цитирует ТАСС сообщение, размещенное на сайте ПЦУ.

В Русской православной церкви надеются на диалог с Константинополем

Таким образом в ПЦУ объявили "вне закона" сторонников Филарета, которые поддержали его в конфликте с главой ПЦУ Епифанием, лишили их сана и пригрозили церковным судом. Добивавшиеся от Константинополя томоса раскольники начали ссориться чуть ли не сразу после его получения.

Напомним, что по требованию Константинополя было принято решение о ликвидации УПЦ Киевского патриархата. Главой новой церкви (ПЦУ) был избран митрополит Епифаний, а Филарет стал почетным патриархом ПЦУ. Однако позднее Филарет вступил в конфликт с ПЦУ, а в июне 2019 года созвал собор уже ликвидированной УПЦ КП, на котором было заявлено об отмене постановления о прекращении ее деятельности. УПЦ КП заявила, что ее главой остается Филарет. В ПЦУ с этим не согласились, назвав поместный собор УПЦ КП неуставным, не имеющим "канонических и юридических последствий".

Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь не признают канонического статуса ПЦУ, считая и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". Их позиция: действия патриарха Варфоломея привели к расколу мирового православия.

В мире экс-СССР Украина Общество Религия

Главное сегодня

Попова: В России выявлен более заразный подвид "омикрона" - ВА.2
МИД РФ заявил об ответных мерах в отношении СМИ Германии из-за ситуации с RT DE
Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в Pais документов
Эксперты Bloomberg: Страны Ближнего Востока не компенсируют российский газ для Европы
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку