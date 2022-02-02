Неканоническая ПЦУ на Украине наложила "санкции" на митрополита Филарета

Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) наложила "санкции" на главу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета, лишив сана всех назначенных им архиереев, такое решение было принято ею в среду, 2 февраля, во время заседания синода ПЦУ.

- На основании ранее принятых священным синодом решений было определено, что бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата преосвященный Филарет (Денисенко) является архиереем Православной церкви Украины на покое, которому <...> с июня 2019 года канонически запрещено совершать компетенции епархиального архиерея и предстоятеля церкви, в частности запрещено созывать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления, запрещено совершать рукоположение в любой священный сан", - цитирует ТАСС сообщение, размещенное на сайте ПЦУ.

Таким образом в ПЦУ объявили "вне закона" сторонников Филарета, которые поддержали его в конфликте с главой ПЦУ Епифанием, лишили их сана и пригрозили церковным судом. Добивавшиеся от Константинополя томоса раскольники начали ссориться чуть ли не сразу после его получения.

Напомним, что по требованию Константинополя было принято решение о ликвидации УПЦ Киевского патриархата. Главой новой церкви (ПЦУ) был избран митрополит Епифаний, а Филарет стал почетным патриархом ПЦУ. Однако позднее Филарет вступил в конфликт с ПЦУ, а в июне 2019 года созвал собор уже ликвидированной УПЦ КП, на котором было заявлено об отмене постановления о прекращении ее деятельности. УПЦ КП заявила, что ее главой остается Филарет. В ПЦУ с этим не согласились, назвав поместный собор УПЦ КП неуставным, не имеющим "канонических и юридических последствий".

Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь не признают канонического статуса ПЦУ, считая и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". Их позиция: действия патриарха Варфоломея привели к расколу мирового православия.