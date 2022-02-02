Нотариусы получили возможность передавать долги по зарплатам

Новая практика: гражданам стали поступать "звонки счастья" от нотариусов. Людям сообщают, что они должны прийти и забрать свои деньги. И нет, это не мошенничество. Хотя многие с непривычки пугаются.

Теперь к нотариусу можно прийти, чтобы узнать: не ищут ли вас для вручения денег. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Никакого подвоха: людям вручают честно заработанные ими деньги. Но заработанные очень давно и по каким-то причинам невыплаченные.

Вот свежая история. Еще в 2016 году конкурсный управляющий некоего обанкротившегося предприятия сумел изыскать средства на выплату задолженности по зарплате. По адресам бывших работников, указанным в кадровых документах, были отправлены сообщения. Однако некоторые из них так и не явились за своими деньгами. Тогда, чтобы исполнить долговые обязательства, конкурсный управляющий перечислил эту сумму в депозит нотариуса Москвы Екатерины Лексаковой.

Нотариус, в свою очередь, также известила адресатов денежных средств по контактам, указанным в документах конкурсного управляющего. Но письма оставались неполученными, а телефоны не отвечали.

В итоге средства пролежали предусмотренные законом три года и должны были пополнить казну государства. Однако нотариус решила не опускать руки, а попытаться еще, в том числе поискать человека не предусмотренными официальными стандартами способами.

Людей искали в соцсетях и по интернету в целом, опрашивали сотрудников, получивших свою зарплату, может, знают коллегу. Направлялись запросы в МВД, ЕГРН по последнему адресу. Информация о розыске кредиторов (то есть бывших работников, не получивших зарплату) размещалась на сайте региональной палаты. Также проверялись заведенные наследственные дела: если не самого человека, может, хотя бы его наследников удастся найти?

В итоге в прошлом году нотариусу удалось найти и вручить круглую сумму столичному жителю Николаю Н. Мужчина уже давно потерял всякую надежду получить старую зарплату. Но жизнь показала: зря он так. Можно терять все что угодно, кроме надежды.

Сейчас нотариусу Екатерине Лексаковой удалось разыскать Сергея К. Ему причитается 180 тысяч рублей от бывшего работодателя. Мужчина рассказал, что до банкротства компании проработал в ней 6 лет. Строил подземные коммуникации в столице. И наконец-то можно сказать, что потрудился он недаром.

Также сейчас нотариус нашла еще одного гражданина - Алексея Пичугина. Его также ждут деньги. И нотариус ему даже уже звонила. Но мужчина пока не идет на диалог, опасается возможного мошенничества.

"Депозит нотариуса - действительно эффективный инструмент, позволяет четко выполнять обязательства перед работниками. Когда есть долг, но неизвестны реквизиты человека, по закону конкурсный управляющий обязан депонировать деньги по месту проживания этого физлица. Далее нотариус уже разыскивает этого человека и выдает ему деньги", - пояснил "РГ" член комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности (банкротства), арбитражный управляющий Илья Софонов.

Федеральной нотариальной палате также обращают внимание на то, что депозит нотариуса применяется не только как способ исполнения долговых обязательств. С его помощью также можно комфортно и безопасно произвести расчеты по сделке. Особенно это актуально при покупке или продаже недвижимости, когда речь идет о крупных суммах.

Новация

Нотариусы расширяют программу правовой помощи жителям удаленных районов

С 2022 года нотариусы, работающие на Крайнем Севере и в других труднодоступных и малонаселенных районах, смогут совершать больше многодневных выездов в удаленные поселки, а также получат возможность обзавестись портативными цифровыми "помощниками". Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате.

Уже несколько лет действует Программа поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях.

"Одно из ключевых достижений Программы на сегодняшний день - это заполнение почти всех должностей нотариусов в труднодоступных нотариальных округах, которые длительное время пустовали. На момент начала действия Программы вакантных должностей было четырнадцать, а на сегодняшний день осталось только четыре", - отмечает руководитель Программы поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях, президент Нотариальной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.

Жители отдаленных деревень могут навести по телефону справки, как вызвать к себе нотариуса. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Таким образом, программа позволила обеспечить граждан квалифицированной юридической помощью даже там, где десятилетиями не было нотариуса.

"Гарантированное присутствие нотариуса в каждом нотариальном округе позволяет нам на деле подтвердить, что сегодня нотариальные услуги доступны для всех жителей России - вне зависимости от места их проживания, климатических условий, уровня развития инфраструктуры региона", - отмечает президент ФНП Константин Корсик.

Для обеспечения равного доступа граждан к нотариальному обслуживанию нотариусы осуществляют регулярные выезды в отдаленные населенные пункты, расстояние между которыми зачастую составляет свыше 500 километров.

В удаленных и малонаселенных районах такое обслуживание часто занимает не только дни, но и недели. В связи с этим было принято решение в рамках программы оплачивать нотариусам и выездные дни.

Деловой совет

Как понять, что звонит настоящий нотариус

Нотариус, разыскивающий получателей средств с депозитного счета, когда звонит, называет Ф.И.О. получателя, адрес, а также название компании, которая ему задолжала. Естественно, нотариус называет и свои Ф.И.О.

При желании человек может зайти на сайт нотариальной палаты своего региона и проверить, есть ли в числе нотариусов палаты тот, кто ему звонил. Список всех нотариусов РФ также размещен на портале ФНП. И конечно, уточнить все детали можно лично в конторе нотариуса, который звонил.

Также нередко на этих сайтах есть отдельный раздел "Розыск кредиторов", где указаны лица, чьи средства хранятся на депозитных счетах нотариусов данного субъекта РФ и ожидают получения.

Кроме того, если речь идет о возврате долгов по зарплате, нотариус может попросить уже найденных лиц передать информацию их бывшим коллегам.

Процедура

Как долго нотариус может хранить деньги

По общему правилу нотариус должен хранить внесенные средства на своем публичном депозитном счете в течение 10 лет. Для средств, которые вносятся в депозит в связи с банкротством предприятий, в Гражданском кодексе РФ предусмотрен иной срок хранения - 3 года. В течение этого времени нотариус предпринимает усилия, для того чтобы разыскать тех, в чью пользу внесены деньги. Если же поиски ни к чему не приводят и средства оказываются невостребованными, после окончания срока хранения они перечисляются государству.

Контакты

Если в деревне нет интернета, как связаться с нотариусом?

Если у человека нет доступа к интернету, он может позвонить на Линию правовой помощи Федеральной нотариальной палаты: 8 800 234 34 17. Звонок бесплатный по всей России. Операторы линии предоставляют справочную информацию, в том числе могут подсказать имена и контакты нотариусов в том или ином районе.

Также можно позвонить в справочную службу региональной нотариальной палаты.

Внимание!

Нотариус разыскивает Лабу Василия Петровича из Фирсановки. Полный список кредиторов, разыскиваемых московскими нотариусами, можно прочитать на сайте Московской городской нотариальной палаты.

Теперь к нотариусу можно прийти, чтобы узнать: не ищут ли вас для вручения денег.