Новак: Россия в марте восстановит добычу нефти на 90% от уровня до пандемии

В марте Россия восстановит добычу нефти на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам министерской встречи ОПЕК+ в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Новака, Россия строго следует условиям сделки ОПЕК+. Уровень ее выполнения нашей страной близок к 100%, а общий уровень исполнения соглашения всеми странами по итогам декабря составил 122%.

На рынке сохраняется много неопределенностей, в том числе, связанных со штаммом "омикрон". Но видны и позитивные сдвиги, например, отказ многих стран от новых ограничений из-за пандемии, отметил Новак.

Участники сделки ОПЕК+ на министерской встрече 2 февраля согласовали совместное увеличение добычи нефти в марте 2022 года на 400 тыс. баррелей в сутки. Квота России в мартовском увеличении остается прежней - 109 тыс. баррелей в сутки.

Следующая встреча ОПЕК+, где будет обсуждаться политика альянса на апрель, состоится 2 марта.