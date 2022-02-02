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02.02.2022 21:25
Рубрика: Власть

Около 577 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 214 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 48,8 тысячи человек.

Кроме того, свыше 165,6 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 3 700 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 1 841 пациент с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 16 военных лечатся у гражданских медиков. 35 находятся в обсерваторах. Еще 1 808 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у четырех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 469 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 898 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи четырехсот человек, 283 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали около 30,7 тысячи пациентов, более 12 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 576 865 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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