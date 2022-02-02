Олаф Шольц рассказал о запланированной встрече с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным уже в ближайшее время.

"Я скоро поговорю [с Путиным] в Москве на те темы, которые необходимы, - передает ТАСС заявление немецкого лидера телеканалу CDF. - Нужна скоординированная политика в отношении Европейского союза и НАТО".

Конкретной даты визита он при этом не назвал. Напомним, что французский президент Эмманюэль Макрон также анонсировал в ближайшее время визит в Москву и переговоры с российским президентом.