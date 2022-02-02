Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года

Опубликован порядок полета российских космонавтов к МКС до 2024 года, соответствующий список приводит научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК).

Как ранее сообщили в Роскосмосе, Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию в 2022-2024 годах. Подтвержден полет (само утверждение состоялось в мае 2021 года) в марте 2022 года Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" будет включать сразу трех российских профессиональных космонавтов.

В экипажи МКС на 2022-2024 годы впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов​​​.

Согласно представленным материалам, в основной экипаж 69-й долгосрочной экспедиции на МКС войдут Дмитрий Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев. В состав экспедиции МКС-70 в качестве членов основного экипажа вошли Александр Скворцов, Платонов и Борисов. В экипаж экспедиции МКС-71 включены Алексей Овчинин, Микаев и Гребенкин. В экспедицию МКС-72 должны будут отправиться Сергей Рыжиков, Зубрицкий и Горбунов, сообщает РИА Новости.

Между тем

Как сообщили в ЦПК имени Ю. А. Гагарина, первый условный экипаж завершил в среду тренировки в лесу. Кандидаты в космонавты Арутюн Кивирян, Александр Колябин и Сергей Тетерятников успешно прошли тренировку по действиям экипажа при посадке в лесисто-болотистой местности зимой. Напомним, что к испытаниям они приступили 31 января и провели под открытым небом почти двое суток.

Подводя предварительные итоги, начальник отдела экстремальных видов подготовки космонавтов ЦПК Анатолий Забрусков подчеркнул, что погодные условия осложнили ситуацию. В частности, из-за обилия снега и сырости участники тренировки тратили много сил на сбор дров и разжигание костра, но в итоге достойно прошли все испытания.

Напомним: после приземления 19 марта 1965 года в нерасчетной точке экипажу корабля "Восход-2" - космонавтам Павлу Беляеву и Алексею Леонову - пришлось долго ждать спасателей. Чтобы выжить посреди заснеженного леса в 180 км от Перми, они использовали все подручные средства. С тех пор космонавтов обучают действиям в подобной ситуации.