Указ губернатора Оренбургской области от 1 февраля 2022 года № 26-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук, от 30.06.2021 № 323-ук, от 07.07.2021 № 332-ук, от 13.07.2021 № 355-ук, от 20.07.2021 № 373-ук, от 03.08.2021 № 388-ук, от 17.08.2021 № 415-ук, от 24.08.2021 № 431-ук, от 07.09.2021 № 457-ук, от 21.09.2021 № 488-ук, от 05.10.2021 № 509-ук, от 06.10.2021 № 510-ук, от 18.10.2021 № 563-ук, от 22.10.2021 № 579-ук, от 26.10.2021 № 583-ук, от 08.11.2021 № 602-ук, от 23.11.2021 № 632-ук, от 07.12.2021 № 675-ук, от 23.12.2021 № 726-ук, от 27.12.2021 № 744-ук, от 29.12.2021 № 747-ук, от 10.01.2022 № 1-ук, от 25.01.2022 № 14-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 указа:

абзац пятый изложить в новой редакции:

"мероприятий в зрительных (актовых) залах организаций независимо от форм собственности, предусматривающих рассадку участников, с наполняемостью зрительных (актовых) залов не более 75 процентов";

абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:

"При проведении мероприятий их организаторы обязаны обеспечить входной фильтр с термометрией участников мероприятий, соблюдение участниками мероприятий требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски), установку в общедоступных местах антисептических средств для обработки рук, контроль за соблюдением установленных требований, не допускать к участию в мероприятии граждан без масок и с признаками респираторного заболевания.".

1.2. В пункте 3 указа:

в абзаце первом слова "по 1 февраля 2022 года" заменить словами "по 8 февраля 2022 года";

абзац пятый изложить в новой редакции:

"посещение несовершеннолетними детских развлекательных центров (игровых комнат), аттракционов, расположенных в помещениях, детских студий, театров, концертных организаций, кинотеатров, организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги (в том числе фитнес-центров (фитнес-клубов), тренажерных залов), бассейнов, аквапарков, батутных центров, танцевальных студий, цирков, зоопарков, выставок и других организаций (объектов), оказывающих подобные услуги.";

в абзаце восемнадцатом слова "по 1 февраля 2022 года" заменить словами "по 8 февраля 2022 года".

1.3. В пункте 10 указа:

в подпункте 10.11:

в абзаце первом после слов "пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР" дополнить словами "в течение 48 часов со дня прибытия";

абзац второй дополнить словами ", или перенесших заболевание COVID-19 за последние шесть месяцев.";

в абзаце пятнадцатом подпункта 10.5 слова "в течение 14 дней" заменить словами "в течение 7 дней";

абзацы седьмой и восьмой подпункта 10.9 признать утратившими силу;

абзац седьмой подпункта 10.10 признать утратившим силу;

абзац седьмой подпункта 10.111 признать утратившим силу.

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







