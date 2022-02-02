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02.02.2022 20:54
Рубрика: Происшествия

Осужден бывший чиновник Архангельской области, скрывавшийся от следствия

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
Долгие семь лет в колонии строгого режима проведет Сергей Акулов - бывший крупный чиновник администрации Архангельской области. Срок у него увеличился из-за побега из-под следствия.

А занимались расследованием чиновничьих трудов и странствий сотрудники Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Их доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора экс-чиновнику администрации Сергею Акулову.

Фото: vesti.ru
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Этого гражданина признали виновным по классической "чиновничьей" статье - 290 -й Уголовного кодекса РФ - "получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица, входящих в служебные полномочия должностного лица, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере". Криминальная история чиновника Акулова началась, по мнению суда и следствия, в 2009 году. В том году Акулов вымогал и получил через посредников взятку в один миллион рублей от директора коммерческого предприятия города. Бизнесмен платил чиновнику за обеспечение победы на аукционе.

Конкурс был на право поставки по приоритетному национальному проекту "Образование" машин и оборудования на сумму 29 миллионов рублей для нужд одного из профессиональных училищ. При передаче части суммы взятки посредник, он же - соучастник преступления, был задержан сотрудниками ФСБ по Архангельской области.

После возбуждения уголовного дела экс-чиновник Сергей Акулов решил со следствием не общаться и ушел тихо в неизвестном следствию направлении. В таком случае СК ничего не оставалось делать, как объявить беглеца в международный розыск.

Как его нашли, следствие не рассказывает. Оно отделывается дежурной фразой про то, что "благодаря совместной работе следователей регионального Следственного управления Следственного комитета России, при активном участии сотрудников РУФСБ России по Архангельской области и УУР УМВД России по Архангельской области местонахождение Акулова установлено".

Короче говоря, Акулова поймали в Москве и отвезли в Архангельск "для участия в следственных действиях". В общей сложности он пробегал 12 лет. От дачи показаний обвиняемый отказался. Во время предварительного следствия на его имущество был наложен арест на миллион рублей.

После возбуждения уголовного дела экс-чиновник Сергей Акулов решил со следствием не общаться и ушел тихо в неизвестном следствию направлении. Его пришлось объявлять в розыск 

В тот же день был осужден на 8 лет колонии строгого режима бывший министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов. У него другая уголовная статья - "подстрекательство к убийству".

Преступление, по версии следствия, он совершил еще в 2003 году. Жертва - человек, который часто жаловался на чиновника. Чтобы решить проблему, Садретдинов подговорил местного жителя расправиться со слишком активным гражданином.

Чиновник заплатил местному криминалу 180 тысяч рублей, и жалобщика застрелили на пороге его дома.

Происшествия Правосудие Следствие

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