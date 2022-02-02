Переселенцы из аварийных домов стали реже жаловаться на качество нового жилья

Качество новостроек, куда переселяют жителей аварийных домов, за пять лет стало значительно лучше. Число жалоб на это с 2016 года сократилось в десять раз.

Сейчас на контроле Фонда содействия реформированию ЖКХ находится 109 таких домов. По ним поступило 117 обращений. В 2016 году в этом списке насчитывалось 1130 новостроек.

Максимальное число проблемных в этом плане домов - в Башкортостане (в реестре жалоб фонда числится 10 зданий) и Пензенской области (9 домов). Далее следуют Вологодская (7 домов), Тверская область и Пермский край (по 6 домов), Калужская и Московская области (по 5 домов). Реестр обращений по вопросам качества жилья для переселенцев из аварийных домов размещен на сайте Фонда ЖКХ.

При этом количество жалоб не всегда связано с общим числом расселяемых граждан. В 2019-2021 годах больше всего аварийного жилья расселили в Ханты-Мансийском АО (363 тысячи кв. м) и Якутии (325 тысяч кв. м). Тогда как из ХМАО в реестре числится всего две жалобы на качество новых домов, из Якутии лишь одна.

Число проблемных новостроек зависит по большей части от застройщика, считают в Фонде ЖКХ - необходимо выбирать проверенную строительную или подрядную организацию.

Чаще всего новоселы жалуются на трещины на стенах, нарушения в работе вентиляции, появление воды в подвалах, дефекты оконных блоков и кровли.

В большинстве случаев региональная комиссия, выезжающая на осмотр, подтверждает нарушения, указанные в жалобах, добавляют в фонде. После этого местные власти согласовывают с застройщиком или подрядчиком срок устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств и утверждают график устранения нарушений. На это отводится не более девяти месяцев, что позволяет выполнять в том числе сезонные виды работ, отметили в фонде.

По программе ликвидации аварийного жилья уже около 1,5 млн человек переехали в современные дома, сообщает фонд. "Если поначалу возникали вопросы к качеству предоставляемых жилых помещений, то сейчас количество проблемных домов становится все меньше: влияет ответственное отношение профильных ведомств, бдительный контроль за ходом строительных работ, в том числе со стороны общественности", - сообщила пресс-служба фонда.

"Ситуация год от года меняется в лучшую сторону, - говорит председатель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин. - Однако в этом направлении предстоит продолжать целенаправленную работу. И конечно, учесть предыдущие ошибки и сделать все, чтобы не допускать их в дальнейшем. Пример, который ни в коем случае нельзя повторить, - три дома на улице Спекова в городе Бийске Алтайского края. Люди годами ждали переезда в новое жилье, наконец-то получили ключи, а в итоге - оказались в примерно таких же условиях, в которых жили раньше. Дома были приняты в эксплуатацию с нарушениями. А теперь появляется информация, что суд прекращает дело в отношении ответственного за эти события лица. Получается, что люди пострадали, а отвечать за это никто не будет. Такого быть не должно! Или недавний пример из Коми - в городском поселении Евма у людей из-под ног - в прямом смысле слова - ушел пол. Администрации муниципального образования нужно провести обследование дома на предмет пригодности к проживанию и устранить все нарушения в кратчайшие сроки". В целом проблемы с качеством возникают там, где нет должного контроля за ходом строительства, именно в этом направлении необходимо усилить работу, считает Степашин. В первую очередь - со стороны администраций муниципальных образований.

На проблему так называемого нового аварийного жилья пару лет назад обращал внимание Общероссийский народный фронт (ОНФ), отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Даже при минимальной цене госконтракта многоквартирные дома не должны признаваться аварийными спустя всего десять лет после строительства, а такие случаи в регионах бывали. Фонд ЖКХ усилил контроль за такими случаями, и сейчас острота проблемы немного снизилась. Вместе с тем считаем необходимым ввести правило, что дома для переселенцев должны соответствовать критериям стандартного жилья - в них должен быть обеспечен доступ для инвалидов, класс энергетической эффективности должен быть не ниже В, квартиры должны быть с приличной отделкой", - считает Склянчук.