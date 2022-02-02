Песков: Кремль не будет анонсировать разговор Путина с Джонсоном

Пресс-служба Кремля сообщит о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по факту, как это и происходит обычно, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, мы не анонсировали ни одного разговора с премьер-министром Джонсоном и не будем его анонсировать и далее", - напомнил он в ходе брифинга в среду. "Если и когда он состоится, мы традиционно дадим сообщение", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что президент открыт для общения со всеми партнерами. "Даже тем, кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет четкого понимания о происходящем в нашей стране, он всегда готов дать исчерпывающее разъяснение", - отметил он.

Напомним, 31 января британская сторона сообщила, что Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Однако затем Джонсон был вынужден отложить беседу из-за слушаний в парламенте. Накануне британский премьер в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что планирует поговорить с президентом РФ сегодня, 2 февраля.