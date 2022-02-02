Песков ответил Псаки на сравнение России с лисой

Россию обычно сравнивают с медведем, и он не может залезть на курятник. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов метафору пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сравнившей Россию с лисой в курятнике.

"Все-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. И при всем желании он на крышу курятника залезть не может - слишком большой и тяжелый для этого", - сказал Песков. При этом он напомнил, что образные сравнения не входят в его функции.

Напомним, Псаки на брифинге для журналистов сравнила Россию с лисой на крыше курятника, которая кричит о страхе перед курами.