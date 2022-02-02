Песков уточнил формат переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент России проведет переговоры с председателем КНР в Пекине перед открытием Олимпийских Игр, а не после, при этом пресс-конференция не запланирована. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин посетит Пекин 4 февраля. Церемония открытия Олимпиады стартует в 15.00 по московскому времени. По словам Пескова, переговоры лидеров пройдут "в середине дня по пекинскому времени".

"Пресс-конференции не планируется", - заявил Песков. Публичной будет небольшая вступительная часть встречи, также сказал он.