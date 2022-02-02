Пять способов кардинально очистить память Android-смартфона

Когда файл удаляется из памяти Android-смартфона, он фактически остается там же, пока не будет перезаписан другими данными. В некоторых случаях удаленные файлы можно восстановить. Тем, кто беспокоится о конфиденциальности, ресурс Makeuseof.com советует пять способов удалить ненужную и чувствительную информацию из памяти смартфона навсегда.

1. Файловый менеджер (например, Google Files) отлично подойдет для такой задачи. С его помощью файл не переносится в корзину, откуда его можно вернуть обратно, а удаляется навсегда. Также нужно не забыть очистить корзину, где могли остаться ранее удаленные данные.

2. Приложение-шреддер: iShredder, Shreddit или другое. С помощью таких инструментов можно надежно удалять временные данные, файлы, сообщения, журнал звонков, фото и так далее. Информация перезаписывается случайными числами по специальным алгоритмам в несколько проходов, чтобы полностью исключить восстановление.

3. Подключить телефон кабелем к ПК и стереть данные через проводник Windows. Зачастую это удобнее и нагляднее, чем использовать Google Files или другой файловый менеджер на самом смартфоне. Данные при этом не переносятся в корзину, а удаляются.

4. Чтобы гарантированно стереть информацию с карты памяти, лучше всего отформатировать ее. Это можно сделать в настройках самого смартфона или же при помощи компьютера, подключив карту к нему как внешний накопитель.

5. Наконец, пятый способ - это сброс аппарата до заводских настроек. Предварительно нужно создать резервную копию устройства и не забыть про бекапы переписок в WhatsApp. Также перед сбросом нужно проверить, зашифрованы ли данные на смартфоне (Настройки - Безопасность - Дополнительно - Шифрование и учетные данные).