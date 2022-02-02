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Рубрика: Общество

Победитель конкурса РФРИТ создал платформу для абитуриентов

Текст: Олег Капранов
Победитель конкурса Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) АО "Нау-сервис" представило сервис для дистанционного приема абитуриентов в вузы.

РФРИТ - оператор государственных мер поддержки Минцифры России. Гранты на разработку и внедрение российских ИТ-решений выделяются в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". На реализацию проекта АО "Нау-сервис" получил в 2020 году грант в размере 43 065 951 рублей. Общая стоимость проекта составила 55 904 593 рублей. Платформа относится к классу систем планирования ресурсов предприятия (ERP) - одному из приоритетных направлений поддержки отечественного ПО.

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Онлайн-платформа Naumen Click-to-Study позволяет вузам перевести приемную кампанию в дистанционный формат, сократить затраты на инфраструктуру и мобилизацию персонала. В личном кабинете абитуриент может подать заявление о поступлении на обучение, приложив к нему электронные копии документов, а затем получить информацию о ходе приема, результатах вступительных экзаменов и конкурсного отбора, зачислении.

При этом онлайн-помощник сопровождает будущего студента на всем пути поступления в вуз, отвечая на вопросы, и снижая трудозатраты сотрудников вуза на коммуникацию с абитуриентами в рамках приемной кампании.

В ПО встроена технология интеллектуального прокторинга - онлайн-контроля для сдачи вступительных испытаний. Интеграционные возможности продукта обеспечивают обмен данными с федеральными государственными информационными системами (ГИС), обеспечивающими прием в образовательные организации высшего образования.

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