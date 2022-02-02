Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"

Начало работы "Северного потока-2" будет означать для США серьезный рост расходов бюджета. В первую очередь на поддержку экономики Украины. Поэтому США постараются любыми средствами не допустить запуск газопровода - шантажируя Европу, используя "зеленую повестку" или применив против него санкции.

Увязать возможные санкции против "Северного потока-2" и противодействие России достаточно сложно, если хотя бы немного вникнуть в суть вопроса. Бюджет нашей страны получает доходы от газового экспорта (пошлина 30%) вне зависимости от маршрута поставок. Объемы экспорта газа из России не ограничены инфраструктурой. Незадействованные мощности транзита через Украину позволяют увеличить поставки на Запад на 90 млрд кубометров от уровня прокачки в 2021 году.

Дополнительные расходы за транзит через Украину несет "Газпром", но благодаря рекордным ценам на газ в прошлом году и их сохранению на высоком уровне, как минимум в первой половине этого года, все потери, возможные и потенциальные, возмещены. Также окупились все затраты на строительство неработающего "Северного потока-2", о чем стало известно еще осенью 2021 года.

В результате, не совсем понятно, как, по мнению инициаторов санкций, не запуск "Северного потока-2" должен "губительно" отразиться на экономике России? Отбросив политические мотивы, которые плохо измеряются цифрами, обратимся к чистой экономике. С 2014 по 2021 год только на официальную помощь Украине США выделили 7,6 млрд долларов, не считая гарантий по госзаймам Киева, объем которых оценивается в еще более чем 1 млрд долларов. Отметим, что средства, выделенные по линии безопасности, то есть военная помощь не превышает 25% от этой суммы, основная часть была вложена в поддержание экономики страны.

Украина получает до 3 млрд долларов за транзит российского газа, поясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Доходы бюджета Украины за 2021 год составили 39 млрд долларов против расходов 46 млрд, то есть дефицит бюджета составил 6,2 млрд долларов. В 2024 году, когда окончится договор России и Украины о транзите газа, цифры будут иными, но потеря доходов в 3 млрд увеличит дефицит бюджета почти на 50%, уточняет эксперт.

По подсчетам украинской стороны, в случае переключения российского газового экспорта на "Северный поток-2", ВВП страны (200 млрд долларов в 2021 году) сократится на 0,9% (1,8 млрд долларов), отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Но потери будут не только прямые. Сейчас газотранспортную систему (ГТС) Украины, ориентированную на транзит российского газа, обслуживают около 50 тыс. сотрудников. Большая часть из них останется без работы. Более того, прекращение российского транзита означает переход с виртуального реверса на реальный. Фактически придется заново отстраивать всю национальную систему газоснабжения, новую логистику, подчеркивает Андрианов.

Как отмечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, реальный реверс будет не сильно дороже виртуального, примерно на 10 долларов за тысячу кубометров.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Тихонов

Но чтобы украинская ГТС работала, нужно много технического газа, уровень которого сейчас поддерживается в связи с необходимостью его транзита из России. Итоговая цена на газ для граждан и предприятий Украины будет выше уровня затрат на поддержание ГТС и технического газа. Можно предположить, что это добавит еще 15-20% к биржевой цене газа, уточняет Тузов.

Найти средства для всего вышеперечисленного при дефиците бюджета за счет внутренних ресурсов у Украины едва ли получится. Рассчитывать приходится только на помощь извне - в первую очередь из США. С учетом приблизительных потерь украинской экономики, США придется увеличить финансовую поддержку Украине минимум в два раза. Для США - траты не запредельные, но объяснить их смысл американским налогоплательщикам едва ли получится. А там с этим строго. Поэтому значительно проще и дешевле остановить "Северный поток-2", как угрожающий энергобезопасности Европы проект.

Тем временем

В конце января было завершено технико-экономическое обоснование строительства газопровода "Союз-Восток". Он станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири-2" и позволит поставлять на самый динамично растущий в мире китайский газовый рынок около 50 млрд кубометров газа в год. Строительство планируется начать в 2024 году.