Почему в Киев зачастили иностранные политики?

Во вторник в Киеве с рабочими визитами побывали премьеры Польши и Великобритании Матеуш Моравецкий и Борис Джонсон, в среду их нидерландский коллега Марк Рютте, а сегодня в Киеве ждут президента Турции Реджепа Эрдогана. До конца недели Украину также посетят министры иностранных дел Австрии, Чехии, Словакии и опять Польши, председательствующей в ОБСЕ. Позже ожидаются визиты глав МИД Франции, Германии и Испании.

Поводом, естественно, стало активно подогреваемое западными СМИ и политиками ожидание мифической "российской агрессии". При этом глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба всерьез заявляет, что "интенсивное присутствие в стране иностранных топ-чиновников снижает риски военной эскалации", и приписывает себе лавры изобретателя этой оригинальной оборонной стратегии.

О составлении графика ротации европейских чиновников на Украине, а тем более взятии их в почетный плен в качестве оберега Кулеба речь пока не ведет. Но нельзя не заметить, что некоторые страны, как Франция и Германия, уже в определенном смысле становятся заложниками украинского кризиса.

Впрочем, с начала недели на Украину приезжали исключительно организаторы и бенефициары военной истерии. При этом они даже не считали нужным скрывать своего корыстного интереса как от самого дипломатического обострения, так и от ожидаемой ими войны. Тот же Моравецкий прямо заявил украинским СМИ, что Польша в случае чего готова к приему миллиона украинских беженцев и даже этого желает. "Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище, а польские предприниматели ценят украинских работников - ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук", - честно признался Моравецкий в намерении извлечь пользу из ожидаемой им соседской проблемы. Для того чтобы ее приблизить, Моравецкий обещал передать Украине ПЗРК и беспилотники, присоединившись к странам - дольщикам военной истерики, также накачивающим Украину оружием.

Кроме того, польский премьер от имени испытывающей дефицит газа Польши предложил Украине совместный проект газопровода, по которому та сможет получать газ из Норвегии, которая, к слову, из года в год сокращает добычу по причине истощения месторождений. Абсурд ситуации, при которой страна-транзитер вкладывает деньги в трубу, по которой станет получать газ через море и четыре границы с соответствующей наценкой, по достоинству оценили местные эксперты, но не украинский премьер, подтвердивший желание вложить бюджетные деньги в заведомо разорительный и бессмысленный проект.

Задушить Украину в объятиях готов и Борис Джонсон. В качестве аванса он обещал Киеву оружие, сказал много ободряющих слов поддержки вперемешку с антироссийскими выпадами, а также привез 88 миллионов фунтов "помощи", в действительности - кредитов, для "сокращения зависимости от российских энергоносителей". Вероятно, они и будут вложены в польскую трубу в рамках закрепления политической оси Лондон - Варшава - Киев, о которой так много говорится в трех столицах, но документальное оформление отложено по уважительным причинам - болезнь главы МИД Великобритании.

Задушить Украину в объятиях готов и премьер Британии Борис Джонсон, который обещал Киеву оружие и сказал много ободряющих слов

Заметно, что Лондон после выхода из ЕС мало печется о безопасности на европейском континенте и ведет собственную, весьма конфликтную внешнеполитическую линию. Британцы стали едва ли не главным разжигателем войны на Украине и основным внешнеполитическим игроком внутри этой страны, потеснив здесь даже США. О том, что Зеленский и его окружение находятся "под колпаком" у британской разведки, говорится с момента его визита в штаб-квартиру MI-6 в октябре 2020 года и покупки дорогой недвижимости на Бейкер-стрит. Поэтому помимо политических выгод от провокации конфликта у границ России Лондон уже получает от Украины и коммерческую выгоду. Так, на переговорах Зеленского и Джонсона шла речь о расширении двусторонней зоны свободной торговли, а фактически - о замещении украинских товаров иностранными.