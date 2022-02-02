Почему в Киев зачастили иностранные политики?

Новости

В Минске пояснили ситуацию с избирательными участками за рубежом 19:13
Антонов рассказал, на каких условиях президент России продолжит диалог с США 19:06
Пентагон: Направленные в Европу силы не предназначены для боевых действий 18:48
Новак: Россия в марте восстановит добычу нефти на 90% от уровня до пандемии 18:45
"Спартак" сыграл вничью с "Ригой" на сборе в ОАЭ 18:44
Минск запретил транзит литовских товаров по своей территории 18:26
Мишустин учредил премию правительства в области культуры 18:13
Попова: "Омикрон" вызывает пневмонию в 6,5% случаев 17:51
Сборная России по футболу сыграет стыковые матчи на стадионе "Динамо" 17:37
В Минздраве назвали недостаточными темпы вакцинации от COVID 17:22
Сериал "И просто так" стал самым популярным в "Амедиатеке" 17:22
Попова: Заболеваемость COVID-19 быстрее всего растет среди подростков 17:18
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе 17:17
В WhatsApp появится важная функция 17:11
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю выросло в два раза 17:07
Попова: Заболеваемость ковидом в России выросла вдвое 17:04
RT DE обжалует в суде решение немецкого регулятора о запрете на вещание 17:00
Ушаков не сравнивал ответы США и НАТО на предложения России с публикацией El Pais 16:55
Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных 16:48
Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве за прошлую неделю выросла на 70% 16:44
Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление по международным отношениям 16:40
Кабмин выделит еще более 400 млн рублей на изучение штаммов COVID-19 16:39
Мишустин: "Омикрон" выявлен практически во всех регионах 16:39
Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года 16:38
Журналист El Pais, опубликовавший ответы США на российские предложения, находится на Украине 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 19:00
Рубрика: В мире

Почему в Киев зачастили иностранные политики?

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
Во вторник в Киеве с рабочими визитами побывали премьеры Польши и Великобритании Матеуш Моравецкий и Борис Джонсон, в среду их нидерландский коллега Марк Рютте, а сегодня в Киеве ждут президента Турции Реджепа Эрдогана. До конца недели Украину также посетят министры иностранных дел Австрии, Чехии, Словакии и опять Польши, председательствующей в ОБСЕ. Позже ожидаются визиты глав МИД Франции, Германии и Испании.
В Киеве Борис Джонсон превращал растущее влияние Британии на Украине в коммерческую выгоду. Фото: ЕРА В Киеве Борис Джонсон превращал растущее влияние Британии на Украине в коммерческую выгоду. Фото: ЕРА
В Киеве Борис Джонсон превращал растущее влияние Британии на Украине в коммерческую выгоду. Фото: ЕРА

Поводом, естественно, стало активно подогреваемое западными СМИ и политиками ожидание мифической "российской агрессии". При этом глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба всерьез заявляет, что "интенсивное присутствие в стране иностранных топ-чиновников снижает риски военной эскалации", и приписывает себе лавры изобретателя этой оригинальной оборонной стратегии.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину

О составлении графика ротации европейских чиновников на Украине, а тем более взятии их в почетный плен в качестве оберега Кулеба речь пока не ведет. Но нельзя не заметить, что некоторые страны, как Франция и Германия, уже в определенном смысле становятся заложниками украинского кризиса.

Впрочем, с начала недели на Украину приезжали исключительно организаторы и бенефициары военной истерии. При этом они даже не считали нужным скрывать своего корыстного интереса как от самого дипломатического обострения, так и от ожидаемой ими войны. Тот же Моравецкий прямо заявил украинским СМИ, что Польша в случае чего готова к приему миллиона украинских беженцев и даже этого желает. "Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище, а польские предприниматели ценят украинских работников - ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук", - честно признался Моравецкий в намерении извлечь пользу из ожидаемой им соседской проблемы. Для того чтобы ее приблизить, Моравецкий обещал передать Украине ПЗРК и беспилотники, присоединившись к странам - дольщикам военной истерики, также накачивающим Украину оружием.

Кроме того, польский премьер от имени испытывающей дефицит газа Польши предложил Украине совместный проект газопровода, по которому та сможет получать газ из Норвегии, которая, к слову, из года в год сокращает добычу по причине истощения месторождений. Абсурд ситуации, при которой страна-транзитер вкладывает деньги в трубу, по которой станет получать газ через море и четыре границы с соответствующей наценкой, по достоинству оценили местные эксперты, но не украинский премьер, подтвердивший желание вложить бюджетные деньги в заведомо разорительный и бессмысленный проект.

Задушить Украину в объятиях готов и Борис Джонсон. В качестве аванса он обещал Киеву оружие, сказал много ободряющих слов поддержки вперемешку с антироссийскими выпадами, а также привез 88 миллионов фунтов "помощи", в действительности - кредитов, для "сокращения зависимости от российских энергоносителей". Вероятно, они и будут вложены в польскую трубу в рамках закрепления политической оси Лондон - Варшава - Киев, о которой так много говорится в трех столицах, но документальное оформление отложено по уважительным причинам - болезнь главы МИД Великобритании.

Задушить Украину в объятиях готов и премьер Британии Борис Джонсон, который обещал Киеву оружие и сказал много ободряющих слов 

Заметно, что Лондон после выхода из ЕС мало печется о безопасности на европейском континенте и ведет собственную, весьма конфликтную внешнеполитическую линию. Британцы стали едва ли не главным разжигателем войны на Украине и основным внешнеполитическим игроком внутри этой страны, потеснив здесь даже США. О том, что Зеленский и его окружение находятся "под колпаком" у британской разведки, говорится с момента его визита в штаб-квартиру MI-6 в октябре 2020 года и покупки дорогой недвижимости на Бейкер-стрит. Поэтому помимо политических выгод от провокации конфликта у границ России Лондон уже получает от Украины и коммерческую выгоду. Так, на переговорах Зеленского и Джонсона шла речь о расширении двусторонней зоны свободной торговли, а фактически - о замещении украинских товаров иностранными.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Путин и Джонсон переговорят по телефону 2 февраля
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю выросло в два раза
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку