Почему в странах Балтии и Польше скучают по атомной энергетике

То, что забеги впереди паровоза не всегда подтверждают мастерство и здравый смысл его участников, начинает задним числом признавать политическая элита не только трех прибалтийских стран, но и соседняя Варшава. Закройщики новых модных энергетических трендов, судя по реакции местных аналитиков, стали востребованы как по команде в Латвии, Эстонии и Литве.

И пока польские компании, засучив рука, приступили к поиску инвесторов для развития ядерной энергетики, президент Литвы Гитанас Науседа тоже решил поддержать актуальную для европейцев тему, заговорив о ней на обломках похороненной брюссельскими чиновниками Игналинской АЭС, констатирует аналитический портал RuBaltic.

Глядя на серые облака на побережье Балтики, и латвийский евродепутат Роберт Зиле, комментируя резкий рост цен на электроэнергию, вынужден признавать, что строить тысячи ветряков на берегу моря - занятие бесперспективное. И в своих оценках он не одинок. Вот и бывший вице-премьер правительства Латвии Арвилс Ашераденс настаивает на возобновлении переговоров с партнерами о строительстве АЭС. "Других решений мы не видим. Потому что если у нас не будет генерирующих мощностей, любой дефицит станет приводить к прыжкам цен". И в унисон политическим амбициям возможность развития малых атомных станций на территории прибалтийской республики обещала проанализировать и местная компания Latvenergo.

Кстати, даже неторопливые эстонские обозреватели успели сойтись во мнении, что это единственный путь в правильном направлении. Во всяком случае, данные социологического опроса говорят о том, что в списке самых популярных источников энергии среди эстонцев малые АЭС уже догоняют ветропарки и опережают солнечную генерацию. Результат впечатляющий, если учесть, что на территории ЕС годами ведется агрессивная пропаганда зеленого курса.

Словом, еще одно подтверждение, что бытие определяет сознание, а точнее: коммунальные тарифы все расставили по своим местам. И в Таллине созрели для того, "чтобы в течение десяти лет серьезно рассмотреть возможность замены сланцевой энергетики на атомную энергетику нового поколения", - отметил руководитель национальной компании Калев Каллеметс.

Кстати, и в Варшаве власти планируют уже через 18 лет построить целых две АЭС. "Документы разрабатываются для двух локализаций в Померании возле Гданьска", - пояснил уполномоченный правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, а президент компании по энергетическим системам и экологическим услугам Дэвид Дарем обещает, что работы по первому объекту будут завершены к 2033 году.

Кроме того, сообщают местные издания, ведутся переговоры о проектировании мини-АЭС. Компания Polska Miedz SA намерена, в частности, к 2029 году ввести в эксплуатацию первую в регионе атомную станцию на малых модульных реакторах.

Таким образом, во всех трех прибалтийских республиках и Польше происходит, по свидетельству RuBaltic, ползучая реабилитация ядерной энергетики. "Эстонии в среднем нужно 1000 мегаватт мощности. Зимой - до 1600 мегаватт. Скорее всего, в будущем цифра увеличится. Модульный реактор четвертого типа даст 300 мегаватт", - утверждает председатель совета Fermi Energia Сандор Лийве. А ведь стоит напомнить, что только один энергоблок Игналинской АЭС обладал электрической мощностью 1500 мегаватт.

Станция, закрытая по прихоти Евросоюза и литовской партии консерваторов, заменяла бы с десяток малых модульных реакторов, которые в Польше и странах Балтии только хотят построить, вынужден признавать собственную близорукость политический истеблишмент региона.