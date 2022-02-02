Почетный консул Юрий Суманеев - о народной дипломатии

Почетный консул России в Беларуси, генеральный директор крупнейшего белорусско-российского холдинга по производству обуви СООО "Белвест" Юрий Суманеев - россиянин. Родился на Урале, до 2003 года работал в Москве и уже около 20 лет живет и работает в городе над Двиной. В его судьбе тесно переплелись Беларусь и Россия. С недавних пор забот у Юрия Суманеева прибавилось: 14 декабря 2021 года в Витебске открылся офис почетного консула.

Юрий Геннадьевич, в чем видите свою миссию народного дипломата и что уже сделано за первый месяц работы консульства?

Юрий Суманеев: Круг обязанностей широкий: развитие деловых, культурных, научных, общественных связей, военно-мемориальная работа… В Беларуси обрели вечный покой россияне - герои Первой и Второй мировых войн, Отечественной войны 1812 года. Увековечить их имена - наша святая обязанность и задача. Еще летом, до официального открытия консульства, довелось помочь жительнице России, искавшей родственника, погибшего на Лиозненщине в Великую Отечественную. Надо отдать должное местной власти. Через пару месяцев имя героя-освободителя уже нанесли на мемориальную плиту в агрогородке Бабиновичи. Историческая справедливость восстановлена.

Со дня открытия офиса почетного консула к нам уже поступило более 20 обращений. Самые частые - о предоставлении гражданства, оформлении тех или иных документов и как раз по военно-мемориальной работе, за которую я ответственен.

Знаю, вы в числе первых отозвались на ДТП под Витебском. Тогда пострадало более 40 ехавших на экскурсию в Беларусь российских туристов…

Юрий Суманеев: Трудно представить, что пришлось пережить этим людям. Они мечтали об отдыхе, а попали в беду. Но быстро поняли, что не остались с ней один на один: белорусы стали помогать сразу же. Медики, представители власти, правоохранители... Это была действительно командная работа в рамках Союзного государства. По каждому из пострадавших витебские доктора провели видеоконсилиумы с российскими коллегами из Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Затем было решено все же отправить людей домой, максимально позаботившись об их безопасности. Самую "дальнюю" пациентку сперва доставили на реанимобиле в Москву, затем в купе поезда - до Архангельска.

Трогательный момент - звонки, СМС, которые полетели на мой телефон после того, как российские туристы добрались домой. Конечно, со словами благодарности всем белорусам, протянувшим им руку помощи.

Как руководителю крупнейшего обувного холдинга адресуем вам вопрос нашей читательницы из Санкт-Петербурга Людмилы Чумак. Она прошлась по питерским магазинам и спрашивает: "А где белорусская обувь?"

Юрий Суманеев: В городе на Неве и Ленинградской области открыто свыше 20 наших фирменных магазинов. Их адреса можно найти на сайте предприятия. Там же можно изучить ассортимент, заказать понравившуюся модель, выбрав пунктом доставки ближайшую к покупателю нашу торговую точку. Быстро и удобно.

Дефицита товаров "Белвеста" в России точно нет. Мы ориентированы на российский рынок, поставляем на него от 70 до 80 процентов нашей обуви. Понимаете, ноги белорусов и россиян одинаковые - более наполненные, чем, например, у азиатов. Зато мы крепко стоим на своих ногах!

Встречаются ли подводные камни на пути продвижения продукции на российский рынок?

Юрий Суманеев: На границе с Российской Федерацией наши фуры могут ждать неделями. Антирекорд прошлого года - сорок 40 дней. Работа в таком режиме чревата более длительной оборачиваемостью товара. Мы можем не вписаться в сезон: продукция просто вовремя не дойдет до покупателя.

Расширить возможности производственников призваны интеграционные программы, утвержденные в прошлом году президентами Беларуси и России. Их реализация позволит создать единое экономическое пространство Союзного государства. Как по-вашему этот механизм должен работать?

Юрий Суманеев: Унификация налогообложения, законодательных актов - это, несомненно, плюс. Со своей стороны интересуюсь ростом нашей производственной интеграции. Так, при мощности два миллиона пар в год мы все еще продаем обуви больше, чем отшиваем: нашли вариант в сотрудничестве с европейскими фабриками.

Контролировать и обеспечивать качество нашей продукции помогают… роботы

Чтобы самостоятельно выйти на три миллиона пар, нужно задействовать еще 800-1000 работников. У "Белвеста" статус белорусско-российского предприятия, почему бы не обучать нашей профессии людей в российских регионах? Соответствующая интеграционная программа от Союзного государства пришлась бы кстати.

Не могу не спросить: как пандемия повлияла на работу предприятия?

Юрий Суманеев: Последствия локдауна, когда наши магазины четыре месяца были закрыты, "аукаются" до сих пор. Но мы приняли стратегически важный ход: не стали останавливать производство, сохранили коллектив. Одними из первых организовали на базе предприятия прививочный пункт. В нем на добровольной основе вакцинированы 360 человек. Кстати, контролировать качество нашей продукции помогают… роботы. Уникальная роботизированная линия - разработка нашего научно-технического центра "Лацит".