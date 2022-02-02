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02.02.2022 10:32
Рубрика: Общество

Попова: Делается все, чтобы избежать завоза в Россию вируса Нипах

Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

В России не зафиксировано появление вируса Нипах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Попова: Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

"Мы очень стараемся, чтобы его и не было, потому что это было бы крайне неприятно, это опасная инфекция", - отметила она в интервью РИА Новости.

Кроме того, по словам Поповой, в нашей стране уже есть тест-системы от научного центра "Вектор", которые выявляют данный вирус.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения считает, что вирус Нипах один из самых опасных в мире. На данный момент лекарства и вакцины от него нет.

Данный вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию, а уровень летальности составляет от 40 до 75 процентов.

Осенью симптомы вируса Нипах были обнаружены у 11 человек в Индии. Они были в контакте с мальчиком, который скончался от этой инфекции.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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