Попова: В России выявлен более заразный подвид "омикрона" - ВА.2

Роспотребнадзор внимательно следит за распространением более заразной формы штамма коронавируса "омикрон", он относится к линии ВА.2, рассказала глава ведомства Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, в национальной базе значится 8 239 геномных последовательностей "омикрона". "На сегодняшний день, хочу доложить, (к линии) ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%. Линия ВA.3 на территории РФ не выявлена", - сообщила Попова.

Она подчеркнула, что эта разновидность вируса отличается более высокой заразностью, о чем говорит опыт европейских стран, например - Дании.

Напомним, мутация ВА.2 была обнаружена академической лабораторией шведского города Уппсала в середине января, это более заразная разновидность исходного варианта "омикрон", обнаруженного в конце ноября прошлого года в Южной Африке.