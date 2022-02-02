Попова: Заболеваемость ковидом в России выросла вдвое

За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла вдвое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации последние три недели мы наблюдаем рост заболеваемости, рост стремительный. По итогам прошедшей четвертой недели показатель составил 468,5 на 100 тысяч населения, и это рост в два раза по сравнению с неделей ранее", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

47% всех регистрируемых заболеваний приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, где и возникла основная нагрузка на систему здравоохранения.