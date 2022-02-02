Посол Антонов назвал ложью заявления Псаки о применении РФ химоружия

Белый дом продолжает гнуть свою линию, пытаясь очернить образ России в глазах мирового сообщества. Да и американцам показывают совсем не ту картинку.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Москва использует химическое оружие и "захватывает" другие государства.

Данное заявление в корне лживое, подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отметил, что откровенное вранье официального представителя Белого дома не подкреплено ни одним правдоподобным доказательством.

Информационная война продолжается. Цель прежняя - демонизация России в глазах американской общественности и мирового сообщества, добавил дипломат.

"Россия придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства РФ в Facebook.