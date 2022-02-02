Посол РФ рассказал, какое оружие Лондон поставляет Киеву

Великобритания поставляет Украине списанное "вооружение, которое не принесет большой пользы для вооруженных сил страны", заявил в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Были поставлены два катера какое-то время назад, было сейчас несколько рейсов из Великобритании на Украину с поставкой аналога "Джавелина" британского производства, это несколько укороченная модель, с меньшей дальностью", - рассказал посол.

По его мнению, Киеву будет мало пользы от этих поставок, но для украинских властей это важно тем, что подчеркивает мифическую "евросолидарность" Украины с европейскими союзниками.