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02.02.2022 20:39
Рубрика: Власть

Повторяющаяся неисправность - повод, чтоб вернуть автомобиль производителю

Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
Верховный суд разъяснил, при каких неисправностях можно вернуть автомобиль производителю и получить деньги, за него уплаченные. А также потребовать возмещения убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества. Об этом сообщает портал Право.ру.
Как ни рассматривай автомобиль перед покупкой, все равно могут вылезти какие-то недостатки после. Фото: Сергей Куксин Как ни рассматривай автомобиль перед покупкой, все равно могут вылезти какие-то недостатки после. Фото: Сергей Куксин
Как ни рассматривай автомобиль перед покупкой, все равно могут вылезти какие-то недостатки после. Фото: Сергей Куксин

Некая гражданка Сагарян еще в 2017 году приобрела новенькую машину за 3 миллиона рублей. Она благополучно проездила на ней почти два года, но затем начали возникать проблемы. Перестали работать дополнительная АКБ, подогрев правого переднего сиденья, фары дальнего света, задняя и передняя правые фары, отклеились уплотнительные резинки на правых дверях, появились "пинки" в автоматической коробке передач. Автовладелица обратилась к дилеру, потому что неисправности возникли в гарантийный период. И дилер неисправности устранил.

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Но не прошло и месяца, как все началось вновь. Прошлые неполадки вернулись, да к тому же вентилятор климатической системы перестал включаться. На сей раз Сагарян обратилась к производителю с требованием вернуть уплаченные за автомобиль деньги и с указанием на то, что исправленные в ходе гарантийного ремонта недостатки проявились вновь. Производитель машину обследовал, подтвердил наличие перечисленных неисправностей. Но указал, что оснований для расторжения договора купли-продажи не усматривается, поскольку по результатам проверки признаков существенности обнаруженных недостатков не отмечено.

Тогда хозяйка машины подала в суд. Районный суд назначил автотехническую экспертизу. Та подтвердила наличие всех выявленных недостатков. Но указала, что перечисленные неисправности являются устранимыми и не входят в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Суд отказал даме в удовлетворении иска, сославшись на то, что доказательства наличия в автомобиле существенных недостатков не представлены, выявленные в процессе эксплуатации недостатки могут быть устранены и не препятствуют эксплуатации транспортного средства. С этим выводом согласились апелляционный и кассационный суды.

Однако с таким решением не согласился Верховный суд. Он напомнил, что согласно преамбуле закона о защите прав потребителей существенным недостатком товара является неустранимый недостаток. Или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Он также напомнил о постановлении пленума ВС 2012 года, в котором разъясняется, что считать существенным недостатком, при котором технически сложный товар можно вернуть производителю. В частности, в нем говорится, что одним из них является недостаток, который проявляется вновь после его устранения.

ВС указал, что для вывода о наличии в технически сложном товаре существенного недостатка суду необходимо установить, что в товаре неоднократно (более одного раза) они выявлялись. Либо в товаре имеется один и тот же недостаток, который повторяется после проведения мероприятий по его устранению.

Таким образом, наличие в технически сложном товаре недостатка, повторно проявившегося после его устранения, может быть самостоятельным основанием для возврата потребителем такого товара изготовителю или импортеру и предъявления требования о возврате уплаченной за него суммы.

Недостаток, повторно проявляющийся после его устранения, может быть самостоятельным основанием для возврата товара производителю 

Районный суд вопрос о существенности данных недостатков по признаку повторности их проявления не рассматривал. А ограничился лишь выяснением вопросов о возможность их устранения и о наличии или отсутствии запрета на эксплуатацию автомобиля с указанными недостатками. Таким образом, он неправильно применил закон, указал ВС. А апелляционный и кассационный суды его ошибки не исправили.

Поэтому ВС отменил все эти решения и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

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