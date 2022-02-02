Повторяющаяся неисправность - повод, чтоб вернуть автомобиль производителю

Верховный суд разъяснил, при каких неисправностях можно вернуть автомобиль производителю и получить деньги, за него уплаченные. А также потребовать возмещения убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества. Об этом сообщает портал Право.ру.

Как ни рассматривай автомобиль перед покупкой, все равно могут вылезти какие-то недостатки после. Фото: Сергей Куксин

Некая гражданка Сагарян еще в 2017 году приобрела новенькую машину за 3 миллиона рублей. Она благополучно проездила на ней почти два года, но затем начали возникать проблемы. Перестали работать дополнительная АКБ, подогрев правого переднего сиденья, фары дальнего света, задняя и передняя правые фары, отклеились уплотнительные резинки на правых дверях, появились "пинки" в автоматической коробке передач. Автовладелица обратилась к дилеру, потому что неисправности возникли в гарантийный период. И дилер неисправности устранил.

Но не прошло и месяца, как все началось вновь. Прошлые неполадки вернулись, да к тому же вентилятор климатической системы перестал включаться. На сей раз Сагарян обратилась к производителю с требованием вернуть уплаченные за автомобиль деньги и с указанием на то, что исправленные в ходе гарантийного ремонта недостатки проявились вновь. Производитель машину обследовал, подтвердил наличие перечисленных неисправностей. Но указал, что оснований для расторжения договора купли-продажи не усматривается, поскольку по результатам проверки признаков существенности обнаруженных недостатков не отмечено.

Тогда хозяйка машины подала в суд. Районный суд назначил автотехническую экспертизу. Та подтвердила наличие всех выявленных недостатков. Но указала, что перечисленные неисправности являются устранимыми и не входят в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Суд отказал даме в удовлетворении иска, сославшись на то, что доказательства наличия в автомобиле существенных недостатков не представлены, выявленные в процессе эксплуатации недостатки могут быть устранены и не препятствуют эксплуатации транспортного средства. С этим выводом согласились апелляционный и кассационный суды.

Однако с таким решением не согласился Верховный суд. Он напомнил, что согласно преамбуле закона о защите прав потребителей существенным недостатком товара является неустранимый недостаток. Или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь.

Он также напомнил о постановлении пленума ВС 2012 года, в котором разъясняется, что считать существенным недостатком, при котором технически сложный товар можно вернуть производителю. В частности, в нем говорится, что одним из них является недостаток, который проявляется вновь после его устранения.

ВС указал, что для вывода о наличии в технически сложном товаре существенного недостатка суду необходимо установить, что в товаре неоднократно (более одного раза) они выявлялись. Либо в товаре имеется один и тот же недостаток, который повторяется после проведения мероприятий по его устранению.

Таким образом, наличие в технически сложном товаре недостатка, повторно проявившегося после его устранения, может быть самостоятельным основанием для возврата потребителем такого товара изготовителю или импортеру и предъявления требования о возврате уплаченной за него суммы.

Недостаток, повторно проявляющийся после его устранения, может быть самостоятельным основанием для возврата товара производителю

Районный суд вопрос о существенности данных недостатков по признаку повторности их проявления не рассматривал. А ограничился лишь выяснением вопросов о возможность их устранения и о наличии или отсутствии запрета на эксплуатацию автомобиля с указанными недостатками. Таким образом, он неправильно применил закон, указал ВС. А апелляционный и кассационный суды его ошибки не исправили.

Поэтому ВС отменил все эти решения и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.