Правительство РФ одобрило проект закона о гражданстве

Правительство России одобрило президентский законопроект о гражданстве. Положительный отзыв кабмина на инициативу в среду, 2 февраля, был опубликован в думской электронной базе данных. "Законопроект предполагает совершенствование правового регулирования вопросов гражданства Российской Федерации с учетом необходимости его актуализации. Правительством РФ законопроект поддерживается", - говорится в отзыве.

Законопроект "О гражданстве РФ" президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму в конце декабря 2021 года. Главный посыл этого документа - упрощение самой процедуры приобретения российского гражданства. Ни для кого не секрет, что в настоящее время она максимально забюрокрачена. Законопроект же предусматривает, к примеру, значительное сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство.

Также предлагается расширить полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение российского паспорта.

В первую очередь новая редакция закона должна упростить процедуру получения гражданства для наших соотечественников, которые из-за развала СССР оказались в других государствах. "За последние 5 лет депутаты получили сотни обращений от людей, считающих себя русскими, с просьбой оказать им содействие в получении российского гражданства. Ведь они столкнулись с бюрократическими препонами. И с каждым годом таких обращений становится все больше", - заявлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Пришло время "собирать камни" и возвращать наших соотечественников домой", - отмечал парламентарий.

- Законопроект направлен на решение многих актуальных проблем. Одно из значимых предложений - глава государства сможет определять категории лиц, имеющих право на получение гражданства в упрощенном порядке, не только в гуманитарных, но и в любых иных целях, - рассказал "Российской газете" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, по его словам, для трех категорий граждан - ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных за особые заслуги перед РФ или имеющих особо востребованную профессию или квалификацию, проект предусматривает новый "исключительный порядок" приема в гражданство.

Представления на предоставление гражданства в таком порядке будут направлять МВД, МИД, руководитель субъекта РФ или АНО "Россия - страна возможностей". Сам же исключительный порядок будет в ведении президента России.

Груздев подчеркнул, что в целом инициатива призвана сделать более эффективной миграционную политику, упрощая получение российского гражданства в первую очередь нашим соотечественникам. Тем, кто оказался в силу больших исторических событий за рубежом и вынужден зачастую преодолевать массу бюрократических препятствий для оформления гражданства страны, которую они считают своей настоящей Родиной.

- С другой стороны, усиливается контроль за теми, кто оформляет гражданство в конъюнктурных целях, не любя и не уважая Россию. Многие не считают нужным даже выучить русский язык. Такие люди часто не проявляют уважения к нашим законам, многие из них готовы участвовать в беспорядках, даже совершать теракты, - отметил Груздев.

Закон предусматривает возможность отмены акта о присвоении гражданства за совершение целого ряда преступлений для лиц, получивших гражданство не по праву рождения, а оформивших его", - резюмировал Груздев.

Стоит отметить, что президентским проектом закона предусмотрены не только послабления, но и ужесточения. Так, расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства РФ у лиц, ранее принятых в него. Это преступления террористической направленности, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также принятое гражданство может быть прекращено в случае, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы.

Закон должен упростить процедуру получения гражданства для наших соотечественников, которые из-за развала СССР оказались в других государствах

Свою лепту в редакцию закона "О гражданстве РФ" намерены внести и в Совете Федерации. Вчера стало известно, что сенаторы готовят поправки, которые внесут ко второму чтению законопроекта. Они предполагают отзыв российского гражданства у лиц, ранее принятых в него, и депортацию на родину за незаконное производство и оборот алкоголя. "Мы хотим от имени Совета Федерации добавить в перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства, незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем", - пояснил первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Порядка 75% лиц, занимающихся производством контрафактного алкоголя, - это иностранные граждане из государств ближнего зарубежья", - отметил парламентарий​​​.

По его словам, законодатели предлагают таких лиц, ожидающих получение гражданства РФ и находящихся в России по временному разрешению, депортировать на родину.

"Те, кто уже получил гражданство РФ, должны в полной мере нести уголовную и административную ответственность по российскому законодательству", - подчеркнул депутат.

Рябухин отметил, что принятые ранее законы РФ "выгнали" криминал из крупного производства и правонарушители ушли "в гаражи". Как правило, на одном таком "производстве" трудятся по пять-шесть человек, добавил он.

"Гастарбайтеры, если они приехали сюда зарабатывать на крови, если они готовы идти на групповое преступление, а они разливают метанол осознанно, это умышленное убийство, им не следует предоставлять гражданство и нужно депортировать", - сказал Рябухин, уточнив, что уже направил соответствующие поправки в адрес главы МВД Владимира Колокольцева и надеется на получение положительного ответа .

"Сразу как получим ответ, будем вносить их в Госдуму", - подчеркнул он.

По данным Следственного комитета России, только в ноябре-декабре от суррогатного алкоголя погибло 409 человек.

Ранее председатель думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект "О гражданстве РФ" будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке в начале 2022 года. Первое чтение законопроекта планируется на февраль.

Порядка 75% лиц, занимающихся производством контрафактного алкоголя, - это иностранцы

Напомним, недавно стало известно, что иностранцев планируется высылать из России и за грубые административные правонарушения. Внесение соответствующих изменений в КоАП прорабатывает полиция, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. По ее словам, высылку может повлечь в том числе нарушение общественного порядка. Речь идет в первую очередь о массовых драках, которые в последнее время участились.

В 2021 году рекордное количество иностранцев получили российское гражданство - более 656 тысяч человек. До этого рекордным считался 2010-й год, когда порядка 500 тысяч человек приобрели гражданство РФ. Валентина Казакова пояснила, что примерно половина из приобретающих гражданство РФ - это граждане Украины.