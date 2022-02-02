Предприятия "Беллесбумпрома" в 1,6 раза увеличили экспорт в Петербург в 2021 году

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 1,6 раза увеличили экспорт в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в январе - ноябре 2021 года. Как передает БЕЛТА, в северную столицу России и Ленинградскую область за 11 месяцев прошлого года предприятия концерна поставили продукции на 16,8 млн долларов, что к уровню аналогичного периода 2020 года составило 160%.

В товарной структуре экспорта наибольшую долю заняли древесные плиты - около 40%, мебель (27%), бумага и картон (24%). Всего же ассортимент товаров предприятий концерна насчитывает порядка 15 наименований. Среди них деревянные окна и двери, фанера, спички, различная тара, целлюлоза, несколько видов продукции лесохимического производства (канифоль, скипидар и др.).

Сотрудничество "Беллесбумпрома" с российскими партнерами строится на принципах взаимного товарооборота. Предприятия отрасли приобрели в этом российском регионе различных компонентов и материалов на сумму три млн долларов.