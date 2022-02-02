Премьер-министр Молдавии заразилась COVID-19

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что заразилась коронавирусом.

"Сегодня я сделала ПЦР-тест на выявление вируса Sars Cov-2, который оказался положительным, - передает "Интерфакс" сообщение Гаврилицы в соцсетях. - В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких".

Это случилось на фоне резкого роста заболеваемости в республике: за сутки зафиксированы 4348 новых случаях коронавируса В стране введен "красный код" эпидемиологической опасности, а все образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение.