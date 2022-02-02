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Рубрика: В мире

Премьер-министр Молдавии заразилась COVID-19

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что заразилась коронавирусом.

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"Сегодня я сделала ПЦР-тест на выявление вируса Sars Cov-2, который оказался положительным, - передает "Интерфакс" сообщение Гаврилицы в соцсетях. - В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких".

Это случилось на фоне резкого роста заболеваемости в республике: за сутки зафиксированы 4348 новых случаях коронавируса В стране введен "красный код" эпидемиологической опасности, а все образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение.

В мире экс-СССР Молдавия Пандемия коронавируса COVID-19

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