Премьера детектива "Технарь" состоится в середине февраля

Премьера триллера "Технарь" состоится 16 февраля в онлайн-кинотеатре Kion, а затем сериал будет показан на Первом канале. Это совместный проект кинокомпании "Щука" и Первого канала. Режиссер - Душан Глигоров - тот самый, что снял оригинальный сериал "Хрустальный", который был признан кинокритиками одним из лучших проектов 2021 года. Напомним, что "Хрустальный" также вначале вышел на Kion, а сейчас - как раз в эти дни идет на Первом канале. 16 февраля в онлайн-кинотеатре Kion выйдут первые два эпизода сериала "Технарь". Далее новые серии будут выходить каждую неделю. Всего - восемь эпизодов по 50 минут.

Главный герой сериала "Технарь", в котором много внимания уделяется теме информационных технологий - талантливый 30-летний программист Одинцов в исполнении Владимира Жеребцова. Это успешный молодой человек: счастливая семья, большой загородный дом, надежные друзья... На работе Одинцова высоко ценят во всех смыслах. Однако, однажды идеальный мир Одинцова рассыпается на части. Ирину - его жену - похищают неизвестные. Таинственный антагонист быстро выходит с героем на связь. Теперь Одинцов - пешка в руках злодея...

"Технарь" делится на две параллельные истории - из настоящего и прошлого. В первом сюжете Одинцов, оказавшись в экстремальной ситуации впервые в своей жизни, ищет возможность разобраться со злоумышленниками, опираясь на свои знания и умения. Во второй истории, события которой всплывают в памяти героя, зритель знакомится с деталями его прошлого. Через призму этих воспоминаний появляются важные детали, раскрывающие отношения Одинцова с женой, друзьями, родственниками и коллегами по цеху.

В аннотации к проекту сказано: "Создатели сериала "Технарь" исследуют предел человеческих возможностей, переплетая детали социального и технологического. Перед нами история, которая начинается как обычный боевик, а со временем сериал превращается в тонкий психологический триллер, в котором нет однозначно положительных и отрицательных героев. Попадая в необычные обстоятельства, и Одинцов, и люди, что его окружают, раскроются в совершенно неожиданном ракурсе".

Главные роли в сериале, помимо Жеребцова, исполнили Екатерина Олькина ("Хрустальный") и Виктор Добронравов ("Чемпион мира", "Пальма"). Также в проекте снялись Федор Лавров, Линда Лапиньш, Олег Тактаров, Кирилл Полухин, Анна Лутцева, Борис Хвошнянский, Анна Бачалова, Владимир Селезнев и другие актеры.