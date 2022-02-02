При объявлении иностранцев нежелательными учтут их родственников-россиян

По закону признать пребывание иностранца в России нежелательным можно в случаях нарушения при въезде в Россию, отсутствия либо утраты документов, подтверждающих право пребывать или проживать в стране, а также из-за уклонения от выезда из страны по истечении допустимого срока или нарушения правил транзитного проезда.

Кроме того, решение о нежелательности пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства в России может быть принято, если человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения. В перечень таких оснований включены и случаи, когда иностранец "представляет угрозу для защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц". Отмечается, что иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания или проживания в РФ, обязаны выехать из страны в отведенный срок. В противном случае они будут депортированы.