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02.02.2022 17:57
Рубрика: Власть

Приставы рассказали, как должникам защитить прожиточный минимум

Текст: Владислав Куликов
Должникам, желающим воспользоваться правом на несгораемый остаток зарплаты, необходимо лично прийти в службу судебных приставов и подать заявление. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

С 1 февраля официально начала действовать гуманная норма: должник получил гарантированное право на прожиточный минимум. Забрать больше не имеют права, если, конечно, он сам не расщедрится. Однако защитные механизмы не будут включаться автоматически. Для того, чтобы воспользоваться новым правилом, необходимо подать заявление судебному приставу.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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"Должнику необходимо обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, а также предоставить документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода", - пояснили в ФССП.

Слово "лично" означает, что в отдел службы придется прийти своими ногами. В будущем, конечно, система будет упрощена: приставы подключат электронные технологии. "В перспективе заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал госуслуг", - рассказывают в ведомстве.

Но на первых порах, судя по сообщениям, такой возможности у должников не будет. Кроме того, взять под защиту можно будет только один счет.

"В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, социальную категорию, к которой он относится", - поясняют в ведомстве.

Также гражданину необходимо указать реквизиты того самого счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении.

"На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения, - продолжают в ФССП России. - Удержание денежных средств будет осуществляться с соблюдением требования должностного лица Службы: банк или иная кредитная организация не сможет обратить взыскание на неприкосновенную сумму".

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При этом ряд ряд категорий должников не подпадают под действие новой нормы. В частности, не смогут претендовать на защищенный остаток должники по алиментам.

"Право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением", - пояснили в ведомстве.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что также должник может написать заявление в свой банк: на тот случай, если взыскатель принесет исполнительный лист напрямую в финансовую организацию.

"Законодательная новация повышает социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации", - подчеркнул Владимир Груздев.

Защитить можно только один счет. Новой нормой не смогут воспользоваться алиментщики

По закону за долги может удерживаться до 50 процентов зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, рисковали остаться даже без самых необходимых средств существования. Теперь у них появился неснижаемый порог.

Минюст уже внес необходимые поправки в порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую не может быть обращено взыскание.

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