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02.02.2022 19:20
Рубрика: Происшествия

Прокуроры вскрыли хищения более 800 млн рублей при оборудовании "Сапсанов" интернетом

Текст: Иван Егоров

После обращения пассажиров, по поручению межрегиональной транспортной прокуратуры Северная транспортная прокуратура провела проверку прав потребителей, которая касалась качества предоставления доступа к интернету в скоростных "Сапсанах".

Фото: Сергей Михеев
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, было установлено, что ОАО "РЖД" в 2017 и 2019 годах заключило договоры на оказание услуг доступа к сети интернет пассажирам поездов "Сапсан" на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В ходе прокурорской проверки были вскрыты факты завышения стоимости работ, а также их ненадлежащее исполнение. При этом исполнитель по договорам в свои затраты неправомерно включил стоимость оборудования, которое уже было установлено в поездах ранее.

В результате преступных действий, по данным прокуратуры, стоимость выполненных работ завышена на сумму более 800 млн рублей. В связи с этим Северный транспортный прокурор направил в следственный отдел линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Происшествия Правосудие Следствие

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