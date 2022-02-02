Прокуроры вскрыли хищения более 800 млн рублей при оборудовании "Сапсанов" интернетом

После обращения пассажиров, по поручению межрегиональной транспортной прокуратуры Северная транспортная прокуратура провела проверку прав потребителей, которая касалась качества предоставления доступа к интернету в скоростных "Сапсанах".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, было установлено, что ОАО "РЖД" в 2017 и 2019 годах заключило договоры на оказание услуг доступа к сети интернет пассажирам поездов "Сапсан" на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В ходе прокурорской проверки были вскрыты факты завышения стоимости работ, а также их ненадлежащее исполнение. При этом исполнитель по договорам в свои затраты неправомерно включил стоимость оборудования, которое уже было установлено в поездах ранее.

В результате преступных действий, по данным прокуратуры, стоимость выполненных работ завышена на сумму более 800 млн рублей. В связи с этим Северный транспортный прокурор направил в следственный отдел линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.