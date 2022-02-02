Указ губернатора Псковской области от 2 февраля 2022 года № 9-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 02 февраля 2022 г. № 350, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 28 января 2022 г. № 314" дополнить словами ", от 02 февраля 2022 г. № 350";

2) в подпункте 23 пункта 2:

а) подпункт "в" дополнить абзацем следующего содержания:

"с 03 февраля по 13 февраля 2022 г. на территориях г. Великие Луки, Великолукского района организациям независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, осуществлять реализацию таких образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Указанное ограничение не распространяется на работу дежурных групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего среднего общего образования, для осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4 классов, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения;";

б) подпункт "г" дополнить абзацем следующего содержания:

"с 03 февраля по 13 февраля 2022 г. на территориях г. Великие Луки, Великолукского района, приостановить реализацию дополнительных общеразвивающих программ в очной форме для несовершеннолетних;";

3) подпункт 34 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 03 февраля по 13 февраля 2022 г. на территориях г. Великие Луки, Великолукского района организациям культуры независимо от формы собственности, иным организациям независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, приостановить проведение занятий с несовершеннолетними в очной форме;";

4) абзац первый пункта 11 дополнить словами ", с 03 февраля по 13 февраля 2022 г. на территориях г. Великие Луки, Великолукского района";

5) подпункт 2 пункта 17 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить приостановление с 03 февраля по 13 февраля 2022 г. на территориях г. Великие Луки, Великолукского района на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом действия льготных проездных билетов для обучающихся образовательных организаций, указанных в подпункте "в" подпункта 23 пункта 2 настоящего указа, с продлением срока действия таких проездных билетов после 13 февраля 2022 г.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 03 февраля 2022 г.

Губернатор области М.Ведерников







