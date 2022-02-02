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02.02.2022 21:01
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Джонсоном Украину и гарантии безопасности

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в среду, 2 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

"Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", - сообщается на сайте Кремля.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В частности, в ходе разговора Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности. Как отмечается в сообщении, речь идет о том, что альянс прикрывается ссылками на так называемую политику "открытых дверей", которая противоречит основополагающему принципу неделимости безопасности. Российский лидер также обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей, сообщили в Кремле.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщал, что лидеры также планировали затронуть некоторые вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества. Ушаков отмечал, что оно "находится на очень, очень низком уровне".

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