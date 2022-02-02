Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных

Владимир Путин провел в среду, 2 февраля оперативное совещание с членами Совбеза. Президент предложил обсудить тему защиты персональных данных при внедрении цифровых технологий. "Она имеет прямое отношение к внедрению современных технологий, ну и связанных с этим сопутствующих, подчас и непростых явлений, которые должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности и отдельных отраслей производства, и граждан", - отметил президент.

Докладчиком по этому вопросу выступил глава Минцифры Максут Шадаев.