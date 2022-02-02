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02.02.2022 16:48
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин провел в среду, 2 февраля оперативное совещание с членами Совбеза. Президент предложил обсудить тему защиты персональных данных при внедрении цифровых технологий. "Она имеет прямое отношение к внедрению современных технологий, ну и связанных с этим сопутствующих, подчас и непростых явлений, которые должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности и отдельных отраслей производства, и граждан", - отметил президент.

Докладчиком по этому вопросу выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

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