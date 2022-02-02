Путин обсудит с президентом Аргентины борьбу с коронавирусом

Владимир Путин в четверг, 3 февраля в Москве проведет переговоры с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства двух стран и борьбу с пандемией.

"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.