Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого

Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого.

"Учитывая выдающийся вклад Л.Н. Толстого в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого", - говорится в документе.

Правительству поручено разработать и утвердить план праздничных мероприятий. Кроме того, в шестимесячный срок кабмин должен образовать оргкомитет по подготовке к проведению празднования. А региональным и муниципальным властям также рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого.