Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю.

Как отметил глава государства в своем поздравлении, этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, он дарит радость и наполняет сердца верой и надеждой, а также стремлением к гармонии и чистоте помыслов, приобщает к духовным истокам и традициям.

Президент также поблагодарил буддийскую общину нашей страны за вклад в просвещение и благотворительность, упрочение нравственных основ общества, сохранение семейных, традиционных ценностей, а также воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к высоким принципам морали.