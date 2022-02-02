Путин вручил в Кремле госнаграды

"У каждого из вас своя судьба, своя линия жизни, но всех, безусловно, объединяет стремление работать на благо родной страны, общества, на благо нашей родины", - заявил Владимир Путин, открывая церемонию вручения наград. Президент отметил, что лауреаты дают пример преданности делу, долгу, целеустремленности и умения принимать сложные, порой нестандартные решения.
"Такой пример особенно значим сейчас, когда и Россия, и весь мир проходит через испытания пандемии коронавирусной инфекции. Да, ситуация остается непростой, но жизнь продолжается и сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опорой", - подчеркнул Путин.
Звание Героя труда Российской Федерации присвоено почетному президенту НИЦ "Курчатовский институт" академику Евгению Велихову. "Прославленный ученый, физик-ядерщик долгие годы возглавлявший знаменитый Курчатовский институт, заслужил в нашем обществе непререкаемый авторитет", - отметил Путин и поздравил его с Днем рождения. Сегодня академику исполнилось 87 лет.
Летчик-испытатель Евгений Крутов удостоен звезды героя Российской Федерации. "Он, рискуя жизнью сумел увести от жилых домов загоревшийся истребитель", - напомнил президент.
Высшие награды получили медики. Путин отметил, что в период пандемии для российской общественности они стали героями.
"Мы по особому осознали значимость труда врача, медсестры, фельдшера. Всех, кто посвятил себя этой благородной миссии", - сказал президент. Так звание Героя труда получил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов.
"Ученый-эндокринолог с мировым именем. Он вывел на принципиально новый уровень помощь людям, страдающими диабетом и другими опасными заболеваниями", - сказал президент.
Героем труда также стала главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. По словам президента, она с первых дней пандемии стала примером полной самоотдачи, олицетворением профессиональных и личных качеств, необходимых медику.
Двух медицинских работников Путин отметил орденом Пирогова. Он был учрежден в июне 2020 года и вручается российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств. Такими орденами удостоились руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн. "Он один из инициаторов масштабной программы с онкологическими заболеваниями, которые реализуются в нашей стране", - отметил Путин.
Президент также высоко оценил и заслуги журналиста Виталия Игнатенко, который более двух десятилетий руководил ТАСС. "Очень многое сделал для укрепления культурного пространства России, для поддержки наших соотечественников за рубежом Виталий Игнатенко", - обратил внимание президент.
На церемонии Путин отметил и достижения в сфере российского топливно- энергетического комплекса (ТЭК). "Отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует сегодня хорошую динамику, вносит значимый вклад в национальный экономический рост", - сказал глава государства. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер получил звание Героя труда, а орден за заслуги перед Отечеством первой степени - глава "Транснефти" Николай Токарев.
Путин подчеркнул, что прочную основу для повышения качества и уровня жизни людей составляет именно устойчивое развитие экономики, в том числе работа ее ключевых отраслей, системообразующих компаний, на которых "лежит большая ответственность как за выполнение принципиально важных задач внутри страны, социальных обязательств, так и за укрепление потенциала России в целом, в том числе ее экспортного потенциала, ее позиции на внешних рынках". "Наше общее движение вперед складывается из успеха множества предприятий, производств, конструкторских бюро, научных центров, из повышения их эффективности и конкурентоспособности", - указал президент.
За создание двигателей в том числе для авиации, перспективного российского лайнера МС-21 звание Героя труда получил и заместитель генерального директора, управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.
Президент, обращаясь ко всем участникам церемонии подчеркнул, что их достижения вызывают чувства самой искренней гордости и придают уверенность в том, что история успеха России, выдающихся свершений непременно будет продолжена. Всего высшими государственными наградами на этой церемонии были отмечены более 20 россиян.