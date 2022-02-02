Путин вручил в Кремле госнаграды

Ученые, врачи, летчики, деятели искусства и топ-менеджеры госкомпаний получили сегодня в Кремле из рук президента высшие государственные награды.

"У каждого из вас своя судьба, своя линия жизни, но всех, безусловно, объединяет стремление работать на благо родной страны, общества, на благо нашей родины", - заявил Владимир Путин, открывая церемонию вручения наград. Президент отметил, что лауреаты дают пример преданности делу, долгу, целеустремленности и умения принимать сложные, порой нестандартные решения.

"Такой пример особенно значим сейчас, когда и Россия, и весь мир проходит через испытания пандемии коронавирусной инфекции. Да, ситуация остается непростой, но жизнь продолжается и сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опорой", - подчеркнул Путин.

Звание Героя труда Российской Федерации присвоено почетному президенту НИЦ "Курчатовский институт" академику Евгению Велихову. "Прославленный ученый, физик-ядерщик долгие годы возглавлявший знаменитый Курчатовский институт, заслужил в нашем обществе непререкаемый авторитет", - отметил Путин и поздравил его с Днем рождения. Сегодня академику исполнилось 87 лет.

Президент России Владимир Путин и почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" академик Евгений Велихов. Фото: Сергей Карпухин/ РИА Новости

Летчик-испытатель Евгений Крутов удостоен звезды героя Российской Федерации. "Он, рискуя жизнью сумел увести от жилых домов загоревшийся истребитель", - напомнил президент.

Президент России Владимир Путин и летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. Громова Евгений Крутов. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Высшие награды получили медики. Путин отметил, что в период пандемии для российской общественности они стали героями.

"Мы по особому осознали значимость труда врача, медсестры, фельдшера. Всех, кто посвятил себя этой благородной миссии", - сказал президент. Так звание Героя труда получил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов.

"Ученый-эндокринолог с мировым именем. Он вывел на принципиально новый уровень помощь людям, страдающими диабетом и другими опасными заболеваниями", - сказал президент.

Героем труда также стала главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. По словам президента, она с первых дней пандемии стала примером полной самоотдачи, олицетворением профессиональных и личных качеств, необходимых медику.

Президент России Владимир Путин и главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Двух медицинских работников Путин отметил орденом Пирогова. Он был учрежден в июне 2020 года и вручается российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств. Такими орденами удостоились руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн. "Он один из инициаторов масштабной программы с онкологическими заболеваниями, которые реализуются в нашей стране", - отметил Путин.

Президент также высоко оценил и заслуги журналиста Виталия Игнатенко, который более двух десятилетий руководил ТАСС. "Очень многое сделал для укрепления культурного пространства России, для поддержки наших соотечественников за рубежом Виталий Игнатенко", - обратил внимание президент.

На церемонии Путин отметил и достижения в сфере российского топливно- энергетического комплекса (ТЭК). "Отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует сегодня хорошую динамику, вносит значимый вклад в национальный экономический рост", - сказал глава государства. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер получил звание Героя труда, а орден за заслуги перед Отечеством первой степени - глава "Транснефти" Николай Токарев.

Путин подчеркнул, что прочную основу для повышения качества и уровня жизни людей составляет именно устойчивое развитие экономики, в том числе работа ее ключевых отраслей, системообразующих компаний, на которых "лежит большая ответственность как за выполнение принципиально важных задач внутри страны, социальных обязательств, так и за укрепление потенциала России в целом, в том числе ее экспортного потенциала, ее позиции на внешних рынках". "Наше общее движение вперед складывается из успеха множества предприятий, производств, конструкторских бюро, научных центров, из повышения их эффективности и конкурентоспособности", - указал президент.

За создание двигателей в том числе для авиации, перспективного российского лайнера МС-21 звание Героя труда получил и заместитель генерального директора, управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

Президент, обращаясь ко всем участникам церемонии подчеркнул, что их достижения вызывают чувства самой искренней гордости и придают уверенность в том, что история успеха России, выдающихся свершений непременно будет продолжена. Всего высшими государственными наградами на этой церемонии были отмечены более 20 россиян.