Путину передали духи "Красная Москва"

Антонина Витковская, советник гендиректора парфюмерной фабрики "Новая заря", была удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Получая награду, она отметила, что отечественная парфюмерия сейчас активно развивается, получает международные награды и может конкурировать с мировыми брендами. Кроме того, предприятию удалось сохранить и старые, хорошо известные советским людям, бренды.
"К примеру, такие духи, вы слышали, наверное, может быть, видели, наверное, у своей мамы на туалетном столике, "Красная Москва". Все знают. Мы сумели сохранить эту легенду, которая существует 97 лет на рынке. С 1925 года", - сказала она, обращаясь к президенту. Витковская сообщила, что передала помощникам Путина эти духи.
"Если у Вас будет три минуты, когда вы будете пить чай или кофе, посмотрите, пожалуйста. И действительно вы поймете, что это парфюмерия очень высокого качества", - попросила она.