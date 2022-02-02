Работодателям рекомендовали по максимуму перевести сотрудников на удаленку

Российская трехсторонняя комиссия (РТК), в которую входят представители власти, работодателей и профсоюзов, призвала работодателей вернуть максимальный режим удаленной работы, сообщает пресс-служба минтруда. Возвращение максимально возможного дистанта пока только рекомендуется, то есть для исполнения не обязательно. Призыв РТК связан с кратным ростом заболеваемости ковидом.

Сейчас на удаленке трудятся 3 млн россиян. Пиковые значения были зафиксированы летом 2020 года - тогда, по экспертным оценкам, из дома работали 5-6 миллионов человек.

"Опыт 2020 года показал, что удаленная работа - это нормальный формат деятельности, а для части отраслей от перевода сотрудников на дистанционную занятость производительность труда выросла, - отметил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Другое дело, что так работать могут очень немногие специалисты. Основные производители ВВП и экспортных товаров - промышленники, нефтяники, газовики, угольщики, металлурги, аграрии, лесозаготовители - трудятся круглосуточно и ежедневно, они не могут выполнять свои обязанности, физически не находясь на производстве". Удаленная работа останется уделом бухгалтерии, кадровиков, дизайнеров, ученых, преподавателей, журналистов, айтишников, доля которых в рабочей силе страны не слишком велика, добавил Остапкович.

По его мнению, экономика спокойно может снова внедрить удаленку, технологии уже отработаны. Если работодатели добросовестно выполнят рекомендации РТК, а коронавирус не подкинет новых сюпризов, то каких-либо дополнительных ограничений не будет.

В минтруде напомнили, что при переводе сотрудника на удаленную работу с сохранением привычных обязанностей заработок не может быть сокращен.

Каждый пятый работник, опрошенный порталом hh.ru, заявил, что в их компаниях часть персонала отправили работать из дома еще в январе, когда волна "омикрона" только начала распространяться. Примерно такая же доля тех, у кого и так устоялся гибридный формат занятости. Почти 60% респондентов сообщили, что их работодатели никого на удаленную занятость не перевели.

Сейчас в удаленном режиме работают 3 млн россиян. Летом 2020 года эта цифра достигала 5-6 млн человек

Согласно результатам опроса в половине компаний отправляют домой всех сотрудников с малейшими признаками ОРВИ. От каждого третьего на работе требуют находиться в респираторе, такая же доля тех, кому рекомендуют пройти вакцинацию. При этом 23% компаний не предпринимают никаких мер для борьбы с коронавирусом.

В самой компании HeadHunter, как и в других, чья деятельность не связана с физическим производством, сейчас и так 80% рабочего времени сотрудники проводят дома, рассказала руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры hh.ru Ксения Степанова. Для посещения офиса им надо сдавать ПЦР-тесты каждую неделю.

"Компания полностью готова к очередному раунду удаленки, никаких дополнительных ресурсов не требуется", - сообщила Степанова.