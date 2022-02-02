Работодателям рекомендовали по максимуму перевести сотрудников на удаленку

Новости

Небензя счел провокацией заседание СБ ООН по Украине 23:16
Названы кожные симптомы, которые могут свидетельствовать об "омикроне" 23:06
Гринвуд повторно арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийства 22:57
Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации 22:50
Постпред РФ в ООН: Россию не надо выставлять стороной Минских соглашений 22:40
Небензя: Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе 22:38
Видео: Трусова и Щербакова заселились в олимпийский отель 22:24
Небензя: Лавров не посетит Нью-Йорк в ходе председательства РФ в СБ ООН 22:16
В ВОЗ назвали три признака скорого улучшения ситуации с пандемией 22:16
Постпред РФ в ООН: Российских войск на границе с Украиной нет 22:09
Патриарх Кирилл: Церковь старается сблизить христиан Востока и Запада 22:04
РПЦ: Участие в войне для защиты близких не запрещается Церковью 21:55
В ОПЕК+ ждут превышения "доковидного" уровня спроса на нефть в 2022 году 21:49
Премьер Венгрии Орбан не увидел у Путина агрессии против Украины 21:37
Орбан не увидел у Путина агрессии против Украины 21:35
Легойда: Многие ученые пришли к вере в Бога благодаря науке 21:33
Ученые установили, что COVID-19 может передаваться через слезы 21:13
Депутат предложил дополнить гарантии работников в Трудовом кодексе 21:10
Нападающий ЦСКА Чалов перешел в "Базель" 21:06
Около 3 400 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:03
Покупки книг по духовной литературе выросли почти на треть 21:02
Патриарх Кирилл: Церковь никогда не смирится с расколом и не примет ереси 21:00
Орбан: Антироссийские санкции оказались вреднее для Венгрии, чем для России 21:00
Глава Минсельхоза объяснил, зачем запрещать экспорт аммиачной селитры 21:00
Путин надеется обсудить с Макроном вопросы безопасности и Украину 20:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 00:00
Рубрика: Экономика

Работодателям рекомендовали по максимуму перевести сотрудников на удаленку

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Столичный выпуск № 22(8670)
Российская трехсторонняя комиссия (РТК), в которую входят представители власти, работодателей и профсоюзов, призвала работодателей вернуть максимальный режим удаленной работы, сообщает пресс-служба минтруда. Возвращение максимально возможного дистанта пока только рекомендуется, то есть для исполнения не обязательно. Призыв РТК связан с кратным ростом заболеваемости ковидом.

Сейчас на удаленке трудятся 3 млн россиян. Пиковые значения были зафиксированы летом 2020 года - тогда, по экспертным оценкам, из дома работали 5-6 миллионов человек.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Сенатор Варфоломеев: К рекомендации по удаленной работе надо прислушаться

"Опыт 2020 года показал, что удаленная работа - это нормальный формат деятельности, а для части отраслей от перевода сотрудников на дистанционную занятость производительность труда выросла, - отметил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Другое дело, что так работать могут очень немногие специалисты. Основные производители ВВП и экспортных товаров - промышленники, нефтяники, газовики, угольщики, металлурги, аграрии, лесозаготовители - трудятся круглосуточно и ежедневно, они не могут выполнять свои обязанности, физически не находясь на производстве". Удаленная работа останется уделом бухгалтерии, кадровиков, дизайнеров, ученых, преподавателей, журналистов, айтишников, доля которых в рабочей силе страны не слишком велика, добавил Остапкович.

По его мнению, экономика спокойно может снова внедрить удаленку, технологии уже отработаны. Если работодатели добросовестно выполнят рекомендации РТК, а коронавирус не подкинет новых сюпризов, то каких-либо дополнительных ограничений не будет.

В минтруде напомнили, что при переводе сотрудника на удаленную работу с сохранением привычных обязанностей заработок не может быть сокращен.

Каждый пятый работник, опрошенный порталом hh.ru, заявил, что в их компаниях часть персонала отправили работать из дома еще в январе, когда волна "омикрона" только начала распространяться. Примерно такая же доля тех, у кого и так устоялся гибридный формат занятости. Почти 60% респондентов сообщили, что их работодатели никого на удаленную занятость не перевели.

Сейчас в удаленном режиме работают 3 млн россиян. Летом 2020 года эта цифра достигала 5-6 млн человек

Согласно результатам опроса в половине компаний отправляют домой всех сотрудников с малейшими признаками ОРВИ. От каждого третьего на работе требуют находиться в респираторе, такая же доля тех, кому рекомендуют пройти вакцинацию. При этом 23% компаний не предпринимают никаких мер для борьбы с коронавирусом.

В самой компании HeadHunter, как и в других, чья деятельность не связана с физическим производством, сейчас и так 80% рабочего времени сотрудники проводят дома, рассказала руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры hh.ru Ксения Степанова. Для посещения офиса им надо сдавать ПЦР-тесты каждую неделю.

"Компания полностью готова к очередному раунду удаленки, никаких дополнительных ресурсов не требуется", - сообщила Степанова.

Экономика Работа Правительство Минтруд Пандемия коронавируса COVID-19 Рынок труда

Главное сегодня

Россия жестко поставит вопрос в ООН о выполнении Минских соглашений
Лавров: Запад забывает о принципе неделимости безопасности
Минтруд: Работодателям рекомендовано перевести максимум персонала на "удаленку"
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Норвежский суд отказал Брейвику в досрочном освобождении
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году