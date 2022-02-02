2 февраля - День сурка. Байбаки Московского зоопарка его проспали

2 февраля отмечается День сурка. Дату этого смешного и условного праздника учредил вышедший в 1993 году американский фильм "День сурка". Его герой, метеоролог Фил Конорс попал во временную петлю, и каждый новый день у него наступало из раза в раз "2 февраля". Фильм имел успех и выражение "День сурка" вошло в языки многих народов мира "как синоним рутинно повторяющегося события, монотонной жизни".

Пробуксовска жизненных сюжетов, хождение по кругу, плен повторения знакомы нам всем. У каждого свой День сурка. Лично мой связан с тем, что брат вот уже 20 раз пересматривает за стенкой сериал "Истребители. Последний бой". Любимые, часто повторяющиеся советские комедии, я думаю, у многих тоже иногда вызывают ассоциацию с Днем сурка.

Но вот сурки Московского зоопарка сегодня мирно проспали утро этого тезоименитой им даты и всего скорее проспят весь день. "Наши сурки - Арчи, Нагайна и Сара - традиционно проигнорировали свой "официальный" праздник и не проснулись", - сообщает отдел внешних коммуникаций зоопарка.

И этому есть научное объяснение: средняя температура в США и других странах в этот день выше, и там суркам уже пора просыпаться, а у нас еще рано.

Кроме того, на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок - лесной, а российский - степной (его второе название - байбак), и для нашего характерен более затяжной период спячки - от трех до шести месяцев, уточняют в зоопарке.

В этом году сурки ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, в конце сентября, предвещая этим верующим в приметы людям снежную и продолжительную зиму.

"Сейчас уже можно сказать, что насчет количества снега грызуны точно не ошиблись", - уточняет служба внешней коммуникации. Сара и Нагайна уснули первыми, а Арчи еще наводил в вольере последний порядок, но к концу сентября присоединился к ним.

Кроме погоды на время укладки в спячку влияет еще и вес животных. Толстые засыпают раньше, поэтому сурков надо к осени хорошо жирными семенами, кукурузой, свежими овощами, орехи и т.п, включая траву.

Если в феврале будет потепление, они могут выйти из норы к концу месяца. Но вероятнее всего проспят до марта, уточняют специалисты.