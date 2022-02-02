Анатолий Альтштейн: Жесткий локдаун не нужен

Такое заявление сделал Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор меднаук, вирусолог. Он уверен: нужно просто по опыту других стран достаточно усилить вакцинацию. Для этого в Москве есть все условия. В 71 городском пункте можно сделать прививки и пройти ревакцинацию от COVID-19.

К росту же заболеваемости система здравоохранения Москвы готова. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас в городе свободны 5000 коек. Помимо них на случай рост числа госпитализаций есть большой запас мощностей, которые могут быть развернуты в любой момент. Увеличивают коечные мощности и детские ковидные стационары. Настроено на прием без очередей пациентов с ОРВИ и ковидом амбулаторное звено. Словом, делается все для того, чтобы Москва достойно прошла испытание пандемией.