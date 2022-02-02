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02.02.2022 08:55
Рубрика: Власть

Цифровая система сортировки ускорит оказание помощи в стационарах Москвы

Текст: Любовь Проценко

Для улучшения оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в больницах Москвы началось внедрение цифровой системы медицинской сортировки поступающих пациентов. В 2022 году новый инструмент будет доступен во всех многопрофильных стационарах столицы. Он помогает врачам в приемных отделениях больниц быстрее оценивать состояние пациентов для дальнейшего проведения необходимой диагностики и назначения лечения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Медицинская сортировка в ручном режиме уже проводится в каждом приемном отделении многопрофильных стационаров. Новый цифровой помощник позволит стандартизировать и систематизировать этот процесс, привести организацию работы приемного отделения в соответствие с современными мировыми стандартами качества. В основе системы - автоматизированные клинические алгоритмы, которые помогут медикам оперативно определить степень тяжести состояния пациента, выявить скрытые угрозы и риски, а также установить приоритетность в оказании медицинской помощи. При этом все решения принимает врач, а новый инструмент лишь помогает определить пациентов, которые требуют повышенного внимания. Цифровая система медицинской сортировки в настоящее время проходит тестирование в нескольких больницах Москвы. В 2022 году мы планируем внедрить ее во всех городских многопрофильных стационарах для взрослых, а далее и в детских стационарах", - рассказала Ракова.

При поступлении пациента в приемное отделение больницы медицинская сестра в ходе первичного осмотра сможет вносить в систему данные о температуре тела, артериальном давлении, частоте дыхания, сердечных сокращениях и сатурации, жалобы пациента, а также анамнез жизни и течение заболевания. В зависимости от причины обращения и особенностей течения заболевания, объем этих вопросов может быть разным.

"Эти данные сразу будут доступны в электронной истории болезни стационарного больного. На основе сведений цифровая система сформирует заключение, предварительный диагноз, комплексные назначения и определит потребность в приоритетном оказании медицинской помощи. Весь процесс займет до пяти минут, и при необходимости будет проводиться параллельно с оказанием медицинской помощи", - добавила вице-мэр.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
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В цифровой системе с помощью цветовых подсказок выделены четыре уровня приоритетности оказания медицинской помощи: красный, оранжевый, желтый и зеленый. Красный и оранжевый уровни - это пациенты в наиболее тяжелом состоянии, которые маршрутизируются непосредственно в реанимацию или экстренную операционную. Пациенты с неотложными состояниями, которые требуют наблюдения, направляются в палаты интенсивного наблюдения, где их сразу осматривает профильный специалист, проводятся дополнительные обследования и постоянный мониторинг состояния. Пациенты в стабильном состоянии маршрутизируются в диагностические залы приемного отделения.

Внедрение и использование цифровой системы медицинской сортировки пациентов требует минимальной подготовки. Программа имеет понятный интерфейс и интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения. Вся информация о состоянии пациента, которая заносится в программу в момент первичного осмотра и опроса, сразу становится доступной любому врачу больницы.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана столичными Комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.

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