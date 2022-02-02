Денис Проценко назвал действующие в Москве меры борьбы с COVID-19 достаточными

Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы № 40, отметил, что столичное здравоохранение в условиях пандемии работает без сбоев.

Он уверен в эффективности принятых в Москве антиковидных мер. "В Москве предприняты все необходимые меры для преодоления очередной волны COVID-19", - сказал глава клиники, первой в России встретившей пандемию.

По мнению Проценко, работа амбулаторного звена в Москве также четко выстроена и отлажена, все отделения поликлиник для пациентов с ОРВИ работают до последнего пациента.