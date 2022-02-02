Для Москвы введут особый порядок расчета стоимости жилья

Изменить порядок расчета официальной стоимости квадратного метра жилья для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя предлагает Минстрой. Ведомство разработало поправки в методику определения норматива стоимости квартир.

Официальная стоимость квадратного метра используется для расчета размеров социальных выплат из федерального бюджета на приобретение или строительство жилья различным категориям льготников. Среди них - вынужденные переселенцы, молодые ученые, те, кто выезжает из районов Крайнего Севера, чернобыльцы, переселенцы из аварийного жилья и др.

До недавних пор официальная цена "квадрата" отставала от рыночных цен - разница доходила до 40%, отмечали эксперты. Прошлой осенью Минстрой изменил формулу расчета этих цен. Она стала проще и ближе к рынку - используются только средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале по данным Росстата, деленные на два. Цены на первый квартал 2022 года были впервые рассчитаны по новой методике.

Теперь Минстрой разработал поправки в новый порядок. Предлагается сделать исключения для городов федерального значения. Высшее должностное лицо такого города может направить в Минстрой обращение с просьбой установить на квартал определенную стоимость "квадрата" жилья. При этом она не может быть выше средней по рынку (рассчитанной по общему правилу).

Это связано со значительной разницей в стоимости жилья в таких городах в зависимости от его местонахождения и класса, указывается в пояснительной записке к проекту документа.

По-видимому, нововведения связаны с существенной разницей в ценах квартир в столице - к примеру, элитного жилья в центре города и новостроек эконом-класса в Новой Москве.

В проекте приказа Минстроя о ценах на первый квартал нынешнего года предлагалось установить официальную стоимость жилья в Москве в 265,8 тысячи рублей за кв.м, однако позже утверждена была другая сумма - 152,059 тысячи рублей за "квадрат". В связи с этим, кстати, столица потеряла статус города с самым дорогим жильем - в Санкт-Петербурге официальная стоимость кв.м сейчас оценивается в 162,9 тысячи рублей (в IV квартале 2021 года было 93,8 тыс.).