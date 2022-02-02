Как обновят парки Покровское-Стрешнево, Битца, Кусково и Яуза

Благоустройство, которым столица занимается уже второе десятилетие, в этом году дойдет до двух природно-исторических парков, Покровское-Стрешнево и Битца, лесопарка Кусково, а также двух северных участков вновь создаваемого парка Яуза. Что будет нового в обновленных зеленых зонах, расскажем в этом материале.

Зачем паркам ремонт

У многих москвичей в городе есть любимые парковые тропы или пикниковые точки. Спрашивается: зачем что-то менять? Как объяснил замруководителя департамента капремонта Москвы Сергей Мельников, основная цель вмешательства человека в лесопарки - сохранить существующие экосистемы территорий и восстановить нарушенные участки. Для каждого парка разрабатывается свой рецепт спасения. Единый для всех подход - это посадка деревьев и кустарников тех пород, которые там уже растут. Чтобы москвичи не волновались за судьбу своего парка, в каждом открыли по три информационных центра. Расположены они у входов со стороны жилых массивов. В небольших симпатичных павильонах представлена исчерпывающая информация о предстоящих работах. Могут здесь жители оставить и свои отзывы и предложения.

Пять парков в одном

Одно из популярных мест отдыха с каскадом прудов, родниками, исторической усадьбой в Москве - парк Покровское-Стрешнево. Тут и в будний день полно людей: лыжники, мамы с детьми, пары пенсионеров. Сюда приезжают даже из других районов. Например, во время прогулки я встретила семью - маму, бабушку и дошкольника Виктора, которые живут в районе станции метро "Войковская". "Здесь красивые виды, необычные скульптуры, но детские площадки требуют ремонта, - рассказала мама мальчика Анастасия Крылова. - Еще сыну нравятся кормушки-теремки для птиц".

На самом деле ремонта требуют не только детские площадки. Есть и поваленные деревья, а в усадьбе Покровское-Глебово руины вместо оранжереи, заброшенный вид у парадных ворот. Благоустройство в этом парке затронет более 80 гектаров территории. Но ее не причешут под одну гребенку, а условно разобьют на пять парков: эколого-просветительский, историко-культурный, спортивный, досугово-рекреационный и природный. У каждого будут свои изюминки. Работы начались с самой сложной части - усадьбы. Сейчас она закрыта строительной сеткой. Постройки восстановят по историческим чертежам, воссоздадут регулярный сад. Далее на очереди восстановление досугово-рекреационной части: песчаного берега Химкинского водохранилища, зоны отдыха у воды. На месте нынешних незаконных гаражей возведут большой спортивный парк с комплексом спортивных площадок и теннисными кортами. Природный парк почти не тронут, лишь уберут сухостой и аварийные деревья. Эта территория будет пронизана существующей восьмикилометровой спортивной тропой.

Для каждого парка нашли свой рецепт благоустройства

Зато преобразования затронут территорию эколого-просветительского парка от родников "Царевна Лебедь" и поймы реки Химки до Елизаветинского оврага. Здесь обустроят удобные спуски к воде для маломобильных, появится смотровая площадка. "Работы пойдут поэтапно в разных частях парка, - рассказал "РГ" специалист информационного центра парка Даниил Лазорев. - При этом никакой вырубки леса не будет. Сохраним существующую тропиночную сеть, а количество урн увеличим". Работы завершатся до конца августа.

Кольцо для отдыха

В Битце оставят тропинки и лыжни, но сделают больше точек притяжения по краю лесного массива. Фото: Александр Корольков

В природно-историческом парке Битцевский лес, он второй в городе по протяженности после Лосиного острова, главная задача - сохранение заповедной территории. Ее очистят от сухостоя и поваленных деревьев, проведут рекультивацию. Все детские площадки и места тихого отдыха в глубине парка приведут в порядок. Кардинальные преобразования ждут буферную территорию парка между лесом и застройкой. На этой территории площадью 380 гектаров создадут "кольцо с инфраструктурой для отдыха", а по нему проложат спортивно-оздоровительный маршрут длиной более 20 километров.

Со стороны Ясенева оборудуют площадки для спорта, игр и отдыха. Вокруг луга, или, как его чаще называют, Лысой горы, проложат экотропы, которые позволяют сохранить миграционные пути насекомых. Впрочем, стоящих здесь многие годы идолов древнеславянских божеств не тронут. А чтобы во время массовых мероприятий горожане не вытаптывали траву, сделают специальную площадку. Построенный к Олимпиаде-1980 конно-спортивный комплекс "Битца" станет доминантой большого спортивного кластера.

Музей не тронут

Большой комплекс восстановительных работ запланирован и для 287 гектаров Кусковского лесопарка. Музейной территории они не коснутся. Территорию очистят от сухих и аварийных деревьев, вместо них высадят привычные для этого парка липы, вязы, дубы. Разобьют и новые цветники. В буферной зоне лесопарка обновят и создадут новые детские и спортивные площадки, и те и другие оборудуют подсветкой. Освещение появится и вдоль Сухого и Собачьего прудов. К слову, эти пруды, как и заросшие каналы, почистят от донных отложений. Проложат веломаршруты и тропы для бега и скандинавской ходьбы. По всему парку поставят больше лавочек для отдыха - сейчас, чтобы дойти от одной до другой, нужно идти почти полчаса.

Мини-Яуза

С началом весны продолжится создание "Парка Яуза". Очередь дошла до приведения в порядок 40 гектаров северных участков, расположенных вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы. Работы затронут территории трех районов: Северное Медведково, Лосиноостровский и Бабушкинский. Как благоустроить эту территорию, решили сами жители. Как и на других территориях этого парка, для лучшего сообщения между районами через реку здесь проложат дополнительные мостики, посидеть у воды можно будет на деревянных пирсах. Попросили жители проложить также беговые и велодорожки, создать экотропу, дополнительно озеленить территорию. Обновится общественная площадь с амфитеатром возле Енисейской улицы. Продолжением этой зоны станет центр активного долголетия. А главной фишкой этой части левого берега станет роскошная детская площадка с игровым ручьем, напоминающим уменьшенную копию самой реки Яузы. Дети в ней смогут играть, пускать кораблики или проводить водяные опыты. А правый берег украсит большой детский кластер с горками для катания. Основные работы планируется завершить до конца лета.

В инфоцентрах жителям рассказывают о планируемых работах в парках. Фото: Александр Корольков

Кстати

Зеленое "золото"

По данным исследования компании PwC, Москва занимает 1-е место по площади озелененных территорий на человека среди крупнейших городов мира (Нью-Йорк, Пекин, Лондон, Сингапур). Около 90% москвичей проживают рядом с зелеными территориями.