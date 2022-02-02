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02.02.2022 11:00
Рубрика: Общество

Как в регионах ЦФО подготовились к новой волне коронавирусной инфекции

Текст: Анна Скрипка, Татьяна Ткачёва, Элина Труханова, Елена Шулепова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 23(8671)
Новая волна коронавируса стала поводом для введения ограничительных мер в регионах ЦФО. Первое, что сделали в большинстве областей, так это перевели на прием по записи учреждения сферы госуслуг: загсы, центры занятости, социальной защиты и другие организации. На удаленный формат работы перешли сотрудники из так называемой группы риска.
В ряде регионов заработали пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости В ряде регионов заработали пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В ряде регионов заработали пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

- По своей заразности штамм "омикрон" превышает даже корь, которая традиционно считается очень контагиозным заболеванием. Будут болеть целыми школами, подъездами и домами, - предупредил директор департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов.

Фото: iStock
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По его словам, "омикрон" по своей тяжести уступает "дельте" и реже вызывает тяжелые формы заболевания, однако за счет эффекта масштабности количество тяжелых форм может быть превышено в сравнении со всеми предыдущими волнами. Поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать существующими методами защиты от коронавирусной инфекции, в том числе масочным режимом, соблюдением социальной дистанции, использованием перчаток. Самым же лучшим методом профилактики заболевания COVID-19, в том числе штаммом "омикрон", подчеркивает глава депздрава, остается вакцинация.

- Нагрузка на систему здравоохранения будет превышать все те уровни, которые мы фиксировали в предыдущие волны, - прогнозируют во владимирском департаменте здравоохранения. - Из этого мы рассчитываем и необходимое лекарственное обеспечение, и объемы оказания медицинской помощи, и количество коек.

Из-за взрывного роста заболеваемости в регионах ЦФО ограничили объем оказания плановой медпомощи, в основном - по направлениям "оториноларингология", "офтальмология" и "дерматология". В Костромской области на месяц приостановили диспансеризацию населения и профосмотры. Во владимирских поликлиниках расширили красные зоны, где можно пройти экспресс- и ПЦР-тестирование на ковид, осмотр врача и получить лекарства.

В Тульскую область на помощь региональному здравоохранению прибывают военные медики. На время работы их обеспечивают проживанием и трехразовым питанием, довозом из гостиницы в госпиталь и обратно.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Тем временем в Иванове заработал новый инфекционный госпиталь на 360 коек (с возможностью расширения до 790). Его начали возводить в 2020-м, в первую волну пандемии. Контракт с подрядчиком заключили в октябре, к концу декабря надеялись принять объект. Но не тут-то было. Как пояснял позже губернатор Станислав Воскресенский, "строители напортачили" и на завершение работ потребовался еще год. К концу января учреждение заработало на полную мощность, отметил руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин:

- Та заболеваемость и тот уровень госпитализации, которые есть сейчас, позволяют нам обойтись инфекционным госпиталем без перепрофилирования других учреждений. Однако мы настороженность сохраняем и продолжаем готовиться к пятой волне.

Поскольку уже массово заражаются дети, в Ярославской области (конкретно - в Тутаевской ЦРБ) открыли 30 дополнительных коек именно для этой категории больных. Всего же для оказания стационарной помощи детям с COVID-19 в области развернуто 169 коек, в том числе для ребятишек с мамами. Из них, по данным депздрава, сейчас занято примерно 74 процента.

Между тем во многих регионах началась вакцинация подростков 12-17 лет.

По данным региональных минздравов, вакцина "Спутник М" ("Гам-КОВИД-Вак М") поступила во все области Центрального округа и сейчас распределяется по медицинским учреждениям.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Белгородская область Белгород ЦФО Тульская область Тула ЦФО Ярославская область Ярославль Пандемия коронавируса COVID-19

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