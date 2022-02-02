Как виртуальные лаборатории МЭШ помогают школьникам готовиться к ЕГЭ

Виртуальные библиотеки МЭШ являются эффективным инструментом для школьников при подготовке к ЕГЭ по ряду точных наук. О том, как воспользоваться лабораториями и какую помощь они дают в подготовке к экзаменам, рассказал заместитель директора Городского методического центра Москвы Антон Марко.

"Инструментарий лабораторий по физике позволит ученикам визуализировать (создать динамический образ) текстовых заданий из КИМов ЕГЭ, а значит, поможет понять суть задачи, - сказал Марко. - Например, в задачах на расчет электрических цепей школьники могут преобразовать цепь и увидеть, как соединены ее элементы, измерить токи и напряжения на участках, что станет хорошей подсказкой в поиске решения или инструментом проверки правильности сделанного шага в решении".

Построение динамического чертежа или графика сложных математических задач из ЕГЭ в лабораториях по математике позволит школьникам увидеть особенности задачной ситуации: несколько вариантов расположения объектов в планиметрии, особенные значения параметров в уравнениях или неравенствах, детали трехмерных тел и их сечений в стереометрии. А это существенная помощь при самостоятельном решении задач.

По словам Марко, лаборатории по технологии и информатике будут полезны при подготовке к ЕГЭ по информатике тем, кто нацелен на высокие баллы, а следовательно, планирует решать задачи на программирование. В этих лабораториях можно написать коды и проверить их на корректность в работе.

Чтобы воспользоваться виртуальными лабораториями библиотеки МЭШ, необходимо авторизоваться. С дополнительной информацией о виртуальных лабораториях можно ознакомиться на сайте МЭШ.

Напомним, что в библиотеке МЭШ представлено 30 лабораторий по предметам школьной программы: физике, биологии, математике, информатике и технологии. Также пользователям доступны около 56 тысяч сценариев уроков, более 11 тысяч видеоуроков, свыше 1,7 тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников и 245 произведений художественной литературы, более 150 тысяч образовательных интерактивных приложений, огромное количество тестов и заданий для подготовки к экзаменам и олимпиадам.